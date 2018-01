Calciomercato Napoli/ News, Pedullà: non c'è esigenza di prendere un terzino (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club allenato da Maurizio Sarri: Alfredo Pedullà svela come gli azzurri non abbiano l'esigenza di andare a prendere un terzino sinistro.

04 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Faouzi Ghoulam - La Presse

E' noto come l'infortunio di Faouzi Ghoulam abbia messo in difficoltà il Napoli di Maurizio Sarri che sembrava pronto ad investire sul calciomercato di gennaio per andare a prendere un calciatore altrettanto valido in quel ruolo. La grande crescita di Mario Rui, unita al recupero più rapido del previsto dell'algerino, sembrano però aver convinto la società azzurra a non puntare su un calciatore di livello in quella posizione. L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di SportItalia sottolineando: "Dalla scorsa primavera il Napoli ha individuato in Grimaldo del Benfica l'erede di Ghoulam. Poi quest'ultimo ha rinnovato, fissando una clausola sui sessanta milioni di euro. Il Napoli tiene calda la pista Grimaldo che piace ancora, ma per ora il discorso relativo al terzino non è una priorità. Gli azzurri cercano prima un esterno che possa rinforzare l'attacco".

LO UNITED VUOLE GHOULAM

Il Manchester United di José Mourinho ha l'esigenza di andare a prendere un terzino sinistro nella prossima sessione di calciomercato, questo perché il tecnico portoghese non è soddisfatto del rendimento di Luke Shaw e Daley Blind. Lo riporta Marca che individua in tre calciatori molto importanti gli obiettivi dei Red Devils. Uno è quello già annunciato da settimane di Alex Sandro per il quale in estate si potrebbe prefigurare un'asta di calciomercato tra il Chelsea e proprio il Manchester United. Piace poi anche Danny Rose che però sembra avere un prezzo troppo elevato anche per una squadra così potente dal punto di vista economico. Si chiude poi con Faouzi Ghoulam che ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Lo United vuole prima valutare però come questi si riprenderà dal brutto infortunio che lo ha costretto a passare gran parte di questa stagione ai box. Per questo si parlerà dell'algerino la prossima estate.

