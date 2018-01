Calciomercato Napoli/ News, ag.Verdi: non si muove da Bologna (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club azzurro: il procuratore di Simone Verdi blinda il ragazzo al Bologna, non partirà nella sessione di riparazione di gennaio.

04 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Simone Verdi - La Presse

Continua la telenovela di calciomercato legata a Simone Verdi. Il Napoli ha bisogno di rinforzare l'attacco con un uomo di movimento, l'esigenza quindi non è solo quella di prendere un calciatore strutturato fisicamente per sostituire l'infortunato Arkadiusz Milik. Il giovane calciatore del Bologna però sta facendo parlare di lui per i numerosi accostamenti che sono arrivati in queste ultime settimane. Il Napoli è sembrato il più vigile sulla situazione, ma non sono da escludere per lui le destinazioni Roma, Milan e Inter. Il suo agente, Donato Orgnoni, ha parlato ai microfoni di SportItalia sottolineando: "Simone Verdi non vuole lasciare il Bologna. Non ci siamo posti questo problema neanche per il calciomercato di giugno". Queste parole potrebbero mettere fine ai numerosi rumors che di giorno in giorno lo vedono accostato a un club diverso, rimandando tutto a tra sei mesi.

PEZZELLA TORNA DI MODA

Il Napoli è ancora alla ricerca di un terzino sul calciomercato di gennaio, per rimpiazzare l'infortunio dell'algerino Faouzi Ghoulam. Quest'ultimo sembra pronto a recuperare in tempi record, ma la società ha deciso di rinforzare la rosa anche con un altro interprete per evitare di trovarsi a corto di uomini. Secondo quanto riportato da Il Mattino gli azzurri sarebbero interessati a Giuseppe Pezzella dell'Udinese per il quale però la famiglia Pozzo chiede attorno ai quindici milioni di euro. Nonostante il terzino sia proprio nato a Napoli non ha mai giocato con la maglia azzurra sulle spalle. Cresciuto nella primavera del Palermo, che lo aveva preso ad appena sedici anni dal Monteruscello, è arrivato in estate all'Udinese con la quale ha firmato un contratto di cinque anni. Il calciatore quest'anno ha collezionato appena otto presenze tra campionato e Coppa Italia. Gli azzurri cercano una formula che possa accontentare in questa sessione di calciomercato sia le sue esigenze che quelle dei friulani, anche se difficilmente arriverà ad offrire quindici milioni di euro.

