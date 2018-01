Calciomercato Roma/ News, Bruno Peres verso il Benfica (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il terzino brasiliano Bruno Peres potrebbe giocare nel Benfica. Il club lusitano sta trattando con i capitolini.

04 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Bruno Peres - La Presse

La Roma sarà molto attiva anche sul calciomercato di uscita con diversi calciatori che sono pronti a cambiare maglia. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che i giallorossi stiano trattando con il Benfica la cessione di Bruno Peres. Il terzino ex Torino ha deluso sotto ogni punto di vista, arrivato nell'estate del 2016 non è riuscito a dare garanzie né in fase offensiva né in quella difensiva. Bruno Peres comunque ha un calciomercato molto importante all'estero con diversi club che sembrano essere pronti a presentare una buona offerta. I giallorossi non vogliono ovviamente siglare a bilancio una minusvalenza considerando che il calciatore tra prestito e riscatto è stato pagato attorno ai quattordici milioni di euro. Difficile, se non impossibile, che Bruno Peres possa essere ceduto in Italia dove nessuno sembra pronto a tirare fuori soldi importanti per lui. Al suo posto potrebbe arrivare in giallorosso Matteo Darmian dal Manchester United.

CASTAN AL GENOA?

Leandro Castan potrebbe cambiare maglia in questa sessione di calciomercato, se troverà un club pronto a puntare su di lui. Dopo l'intervento chirurgico al cervello il calciatore non ha trovato più continuità con il Torino che lo ha visto giocare al suo livello solo a sprazzi. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che la Roma abbia offerto Castan al Genoa che sembrerebbe interessata al calciatore ma che sia preoccupata dalla sua condizione fisica. Non è poi da escludere che il calciatore possa tornare a giocare in Brasile dove comunque ha ancora un buon calciomercato. La Roma sarebbe disposta anche a rescindere consensualmente il contratto col calciatore per facilitare il suo ingaggio da parte di un altro club. I giallorossi avevano pescato il calciatore nell'estate del 2012 dal Corinthians e con la sua esplosione nella capitale era arrivata anche la chiamata dalla nazionale brasiliana dove non gioca però dal 2013.

