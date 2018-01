Calciomercato Inter/ News, non solo Politano dal Sassuolo: piace anche Duncan (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate al club di Luciano Spalletti: i nerazzurri non sono interessati solo a Matteo Politano del Sassuolo, ma cercano con insistenza anche Alfred Duncan.

05 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Alfred Duncan - La Presse

L'Inter sta sondando sul calciomercato Matteo Politano del Sassuolo che va ricordato piace anche al Napoli e alla Roma. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it pare però che nei discorsi fatti col club neroverde si sia fatto anche il nome di Alfred Duncan. Il centrocampista classe 1993 è arrivato in neroverde nel 2015, dimostrando di essere all'altezza del campionato di Serie A. A portarlo in Italia fu proprio l'Inter che lo acquistò quando aveva appena diciassette anni. Centrocampista strutturato fisicamente non è di certo il trequartista che va cercando da tempo Luciano Spalletti, ma un calciatore che è perfetto per giocare nei due in mezzo al centrocampo, perchè grazie alla sua corsa e ai suoi muscoli è in grado di fermare l'effervescenza della squadra che di volta in volta gli si pone di fronte. Staremo a vedere se l'Inter sarà in grado di fare questo doppio affare che permetterebbe di rafforzare la squadra.

DUELLO COL MILAN PER LINCOLN E MARONI

Il Milan e l'Inter si preparano a un duello di calciomercato che potrebbe non limitarsi alla sessione di riparazione di gennaio. L'obiettivo infatti è quello di andare a prendere due calciatori giovanissimi dal Sudamerica, calciatori che hanno una valutazione importante e sui quali vanno fatti dei ragionamenti molto ponderati. Secondo quanto riportato da Calciomercato L'Originale, trasmissione di Sky Sport, pare che i due club meneghini siano interessati ad acquistare Gonzalo Maroni del Boca Juniors e Lincoln del Flameno. Il primo è una seconda punta eclettica classe 1999 che i Xeneizes hanno preso dall'Instituto Cordoba, stesso club dove è cresciuto Paulo Dybala. L'altro invece è un attaccante centrale classe 2000 che ha già dimostrato di essere un talento dalle incredibili potenzialità. Anche se sarà molto difficile puntare i calciatori in questa sessione di calciomercato, si potranno porre le basi per andarli poi a prendere l'estate prossima.

