Calciomercato Juventus/ News, Chiellini pronto il rinnovo fino al 2020 (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: il difensore centrale Giorgio Chiellini pare pronto a rinnovare il suo contratto fino al 2020.

05 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Le primavere passano ma Giorgio Chiellini rimane uno dei difensori più forti non solo del nostro campionato ma più in generale d'Europa. Il calciatore della Juventus ha però un contratto in scadenza nel giugno prossimo che necessità di essere rivisto per evitare spiacevoli sorprese. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport pare che il calciatore sia pronto a firmare un prolungamento fino al 2020 quando poi dovrebbe chiudere la sua carriera agonistica. Giorgio Chiellini è ormai diventato una bandiera della Juventus, tanto che in queste giornate di assenza di Gigi Buffon ha preso lui la fascia di capitano anche con Claudio Marchisio in campo. Chiellini in questi anni ha formato un trio molto importante con Andrea Barzagli e Leonardo Bonucci, ma visto l'età del primo e la partenza del secondo verso il Milan si è dovuto reinventare in mezzo alla difesa e non più in un reparto a tre. Con Medhi Benatia però forma una delle coppie più forti del campionato.

LEALI VERSO IL PERUGIA

Quando Nicola Leali fu acquistato dalla Juventus in molti si erano sbilanciati vedendo in lui l'erede di Gianluigi Buffon. Da quel momento però sono iniziati una serie di prestiti che non gli hanno permesso di dimostrare al cento per cento tutta la sua qualità. Quest'anno poi è stata fatta una scelta sbagliata quando si è deciso di cederlo al club belga dello Zulte Waregem. Per questo nella sessione di calciomercato di gennaio cambierà nuovamente maglia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport pare che il calciatore in questione sia davvero molto vicino dal firmare per il prestito con il Perugia. Il grifone potrebbe annunciarlo addirittura entro il fine settimana, andando così a rafforzare una squadra che ha bisogno sicuramente di un punto di riferimento tra i pali. Nato a Castiglione delle Stiviere è un classe 1993 ed ha quindi ancora molto tempo per arrivare a livelli importanti.

