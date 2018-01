Calciomercato Milan/ News, Dembelé nel mirino per gennaio (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra allenata da Gennaro Ivan Gattuso: i rossoneri cercano con insistenza il centrocampista del Tottenham Moussa Dembelè.

05 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Continua la caccia a un centrocampista per il Milan che nel calciomercato di gennaio vuole prendere un calciatore in grado di dare sostanza e qualità al reparto. Secondo quanto riportato da SportItalia in questo momento in pole position ci sarebbe Moussa Dembelè del Tottenham. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2019 e non sta trovando molto spazio nella squadra di Mauricio Pochettino prossimo avversario della Juventus negli ottavi di Champions League. Dembelé darebbe al centrocampo grande spessore e fisicità, potrebbe inoltre essere un ragazzo in grado di regalare corsa e muscoli. Gennaro Ivan Gattuso potrebbe metterlo al fianco di Lucas Biglia e Franck Kessiè per fargli portare idee e ordine oltre alla sua grande personalità. Inoltre la scadenza non troppo lontana del contratto permetterebbe al Milan di fare un affare molto interessante anche dal punto di vista economico.

CONCORRENZA LAZIO PER BASELLI

Il Milan si deve guardare con grande attenzione dalla Lazio per Daniele Baselli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la società biancoceleste sarebbe già al lavoro col suo direttore sportivo Igli Tare per prendere l'interno sinistro di centrocampo nella sessione di calciomercato di gennaio. Questo perché il ragazzo sarebbe stato indicato dallo stesso Simone Inzaghi per dare maggior tono al centrocampo. Dal canto suo Daniele Baselli potrebbe anche preferire la Lazio dove avrebbe sicuramente più possibilità di giocare in un modulo più congeniale alle sue caratteristiche. Daniele Baselli ha iniziato la sua carriera come regista in mezzo al campo, ma è stato poi Gian Piero Gasperini a farlo esplodere facendolo giocare da interno di sinistra, stesso ruolo ricoperto al Torino. Sarà decisiva anche la volontà di Walter Mazzarri che proprio ieri ha preso il posto di Sinisa Mihajlovic sulla panchina granata.

