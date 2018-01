Calciomercato Roma/ News, Moreno e Under al Sassuolo per Politano (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Monchi sembra pronto a cedere al Sassuolo in prestito Moreno e Under per arrivare a Matteo Politano.

05 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Matteo Politano - La Presse

Matteo Politano continua ad essere un obiettivo di calciomercato della Roma di Eusebio Di Francesco. L'esterno d'attacco del Sassuolo è esploso proprio grazie al tecnico giallorosso nella squadra neroverde ed è pronto al salto di qualità. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it il direttore sportivo spagnolo Monchi sarebbe pronto a inserire nella trattativa per arrivare al calciatore il prestito del difensore centrale Hector Moreno oltre a quello del giovane talento Cengiz Under. Il centrale messicano sarebbe assai gradito ai neroverdi che in questa sessione di calciomercato hanno perso Paolo Cannavaro che ha deciso di raggiungere in Cina il fratello Fabio per fare da allenatore in seconda, appendendo gli scarpini al chiodo. Inoltre Under andrebbe a sostituire proprio Politano nello scacchiere tattico di Beppe Iachini, dando così imprevedibilità al suo reparto offensivo. La Roma su questo obiettivo si dovrà guardare però dall'Inter che continua a monitorare la situazione.

PUEL TOGLIE MAHREZ DAL CALCIOMERCATO

Tutti ricorderanno come in estate Ryad Mahrez si sia reso protagonista di un lungo tira e molla di calciomercato con la Roma. I giallorossi prima di prendere Patrik Schick erano infatti molto vicini dal prendere questo eclettico esterno d'attacco che alla fine è rimasto al Leicester dove ha vinto la Premier League due stagioni fa. Il tecnico della squadra inglese ha parlato per sottolineare come non voglia privarsi di questo incredibile talento in vista della seconda parte della stagione. In conferenza stampa Claude Puel ha sottolineato: "Ryad Mahrez è molto felice qui. Mi piace come giocatore e lo vorrei tenere al Leicester come tutti i migliori giocatori di questa squadra". Mahrez ha dimostrato di essere un calciatore di assoluto livello, ma sembra comunque che la Roma al momento abbia virato su altri obiettivi visto che viene considerato troppo caro soprattutto per il calciomercato di gennaio.

