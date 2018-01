Calciomercato Inter/ News, Spalletti sbotta: la rosa è corta! (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: ora è emergenza totale in difesa per Luciano Spalletti che dopo il brasiliano Joao Miranda perde anche Andrea Ranocchia.

06 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Luciano Spalletti - La Presse

Continua l'emergenza in difesa per Luciano Spalletti con la situazione che diventa ora davvero disperata. L'infortunio di Andrea Ranocchia si aggiunge a quello di Joao Miranda e lascia il tecnico di Certaldo con a disposizione il solo Milan Skriniar. E' per questo che la società è costretta a tornare sul calciomercato per andare a prendere un difensore centrale. Al momento sembra essere difficile vedere un investimento importante, ma i nerazzurri hanno la possibilità comunque di portare a compimento una trattativa importante magari anche in prestito. Rimane ancora aperta la possibilità di portare anticipatamente a Milano Bastoni dall'Atalanta anche se la paura di bruciarlo potrebbe portare i nerazzurri a virare su un altro giocatore. Intanto Luciano Spalletti al termine di Fiorentina-Inter non poteva essere più chiaro: "Anche mia madre sa che ci manca in rosa un difensore centrale". Parole che confermano quindi che nel calciomercato di gennaio qualcuno arriverà.

SINERGIA CON IL BENEVENTO PER ARRIVARE A DJAVAN ANDERSON

L'Inter pensa sul calciomercato anche al futuro, alla ricerca di calciatori che magari col tempo possano dire la loro e fare la differenza. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport pare ci sia una sinergia con il Benevento per andare a prendere l'esterno del Bari Djavan Anderson. Il calciatore dovrebbe arrivare subito in giallorosso, acquistato dall'Inter e girato in prestito alla squadra campana. Nato il 21 aprile del 1995 ad Amsterdam è cresciuto nelle giovanili dell'Ajax per andare a giocare poi con le maglie di Az Alkmaar e Cambuur. In estate i galletti l'hanno acquistato dopo avergli fatto fare un periodo di prova. Il ragazzo ha dimostrato, anche se ha avuto poco spazio, di essere un talento puro che potrebbe in pochi anni trasformarsi in un calciatore in grado di fare la differenza. Staremo a vedere se Benevento e Inter faranno questo colpo in coppia o se alla fine il Bari deciderà di trattenerlo fino a fine stagione.

