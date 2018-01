Calciomercato Milan/ News, Storari futuro da dirigente rossonero (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: Marco Storari avrebbe deciso di ritirarsi per diventare un dirigente del club meneghino alla fine di questa stagione.

06 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Marco Storari - La Presse

Marco Storari ha deciso il suo futuro, ma il calciomercato non lo porterà lontano da Milano. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport pare infatti che il portiere sia pronto ad appendere i guanti al chiodo per diventare dirigente sempre in rossonero. L'estremo difensore compirà domani 41 anni e nella sessione di calciomercato di gennaio scorso ha decisop di tornare al Milan. Nonostante in un anno abbia appena conquistato due presenze in Europa League e ora sia stato scavalcato anche da Antonio Donnarumma è felice e sereno. Sa di avere dato il massimo nella sua carriera ed è pronto a smettere. Cresciuto nel vivaio del Perugia è esploso nel Messina che in Serie A ha vissuto un anno pieno di emozione con lui tra i pali. Proprio da quell'esperienza è nata la sua avventura al Milan, interrotta però da continui prestiti e da un passaggio alla Juventus dove da vice Buffon ha vinto diversi trofei importanti. Ora però sembra destinato a legare il suo futuro al Milan per intraprendere una carriera post calcio.

ZANELLATO IN PRESTITO

Non solo Manuel Locatelli perché il Milan ha sfornato un altro talento in cabina di regia. Niccolò Zanellato ha dimostrato di avere grandissime qualità, ma nella squadra di Gennaro Ivan Gattuso è chiuso da Lucas Biglia, Riccardo Montolivo e lo stesso Manuel Locatelli in ordine di titolarità. Per questo nella sessione di calciomercato di gennaio il calciatore potrebbe decidere di andare a giocare in prestito in una squadra che però gli dia il giusto spazio per esprimersi. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com su di lui ci sarebbero diversi club di Serie B oltre al Bologna e il Genoa che avrebbero deciso di pensare a un prestito semestrale. Il Milan però non vuole mandare via un giovane per vederlo stare in panchina da un'altra parte e spera di avere delle garanzie da parte di chi lo vorrebbe acquistare. Nelle prossime settimane si saprà dunque quale sarà il suo prossimo futuro.

