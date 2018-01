Calciomercato Roma/ News, vendere Dzeko per fare spazio a Schick (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: Patrik Schick si prenderà prima o poi la squadra di Eusebio Di Francesco, Monchi pensa a cedere addirittura Edin Dzeko.

06 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Patrik Schick - La Presse

La Roma nell'ultimo calciomercato ha puntato su Patrik Schick, investimento più importante della storia del club giallorosso. Il ragazzo però ha trovato difficoltà ad inserirsi con i giallorossi, chiuso da Edin Dzeko che sicuramente ha più esperienza di lui e viene da un titolo di capocannoniere vinto. Secondo Calciomercato.com la Roma però starebbe pensando al futuro, con l'idea di cedere proprio il bosniaco per dare risalto all'ex Sampdoria. Dzeko ha un buon calciomercato e quest'anno ha accusato un calo soprattutto sotto porta. I quarantadue milioni di euro investiti per Schick però non possono essere sottovalutati anche a bilancio e quindi i giallorossi potrebbero decidere anche di andare sul calciomercato della prossima estate di cedere un calciatore che fino a poco tempo fa era praticamente incedibile. A quel punto Patrik Schick dovrebbe diventare la punta centrale al servizio di Eusebio Di Francesco in un 4-3-3 che ruoterebbe a quel punto attorno a lui.

DUE SQUADRE SU SKORUPSKI

In estate Lukas Skorupski è tornato alla Roma dopo il prestito prolifico con la maglia della Roma. Nell'ultimo calciomercato l'estremo difensore sembrava molto vicino al Torino con la Roma che poi ha deciso di puntare su di lui come alternativa al brasiliano Alisson. Al momento il calciatore però non pare soddisfatto della sua posizione e si starebbe guardando intorno. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare che il ragazzo sia seguito da Genoa e Crystal Palace con i dirigenti del Grifone che avrebbero palesato anche il loro interesse. Qualora la Roma decidesse di cedere il calciatore allora a quel punto sarebbe necessario andare a prendere un portiere che faccia da vice ad Alisson. In rosa c'è Bogdan Lobont, ma non gioca da tempo e la Roma non può nella sessione di calciomercato di gennaio cedere un portiere e rimanere con due soltanto in rosa. Difficile pensare che questo si concretizzi a gennaio però perché la Roma vuole fare le cose con calma, senza rischiare di trovare in difficoltà.

