Calciomercato Inter/ News, Sabatini chiede a Suning un investimento? (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: il dirigente Walter Sabatini chiede a Suning di anticipare qualcosa dal budget estivo per fare un colpo.

07 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Walter Sabatini - La Presse

Il pareggio contro la Fiorentina fa riflettere l'Inter che potrebbe tornare sul calciomercato di gennaio a fare affari importanti nonostante il pericolo fairplay finanziario. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it pare che il dirigente Walter Sabatini abbia chiesto a Suning di anticipare qualcosa dal budget estivo per andare a fare un colpo importante di calciomercato già nella sessione di gennaio. Luciano Spalletti dopo la gara contro la Fiorentina ha sottolineato che anche sua madre sa bene che all'Inter serve un difensore centrale. Va poi analizzata la rosa a disposizione del tecnico di Certaldo a cui manca un trequartista da livello per il suo 4-2-3-1. Staremo a vedere quale sarà la decisione della proprietà nerazzurra che di certo non vuole perdere la possibilità di andare a giocare la prossima Champions League che permetterebbe anche di rientrare delle spese della scorsa sessione di calciomercato.

PASTORE GIURA AMORE AL PSG

Javier Pastore rimane uno degli obiettivi principali della sessione di calciomercato dell'Inter. Il centrocampista argentino potrebbe tornare in Italia dopo essere esploso con la maglia del Palermo proprio nel nostro campionata. Nonostante siano diverse le voci che lo allontanano dal Paris Saint German El Flaco ha sottolineato a Yahoo! Sports: "Amo Parigi e amo il Paris Saint German. Non farei mai nulla contro questa squadra, per me è come una famiglia. Credo ancora nel progetto e sono stato tra i primi che lo ha fatto. Sarò sempre fedele al Psg e non cambierò". In questi giorni c'è stata grande polemica per il fatto che il calciatore non si sia presentato ai primi allenamenti dopo le festività natalizie, arriverà una multa ma Pastore si è difeso così: "Ho dovuto sistemare delle questioni personali". Staremo a vedere se l'Inter proverà davvero a convincere i transalpini a cedere l'argentino.

