Calciomercato Juventus/ News, Allegri: ceduto Pjaca stiamo bene così (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: il tecnico si ritiene soddisfatto della squadra a sua disposizione e non ha esigenze per gennaio.

07 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri è piuttosto soddisfatto di come la Juventus si è presentata alla sosta di campionato, dopo un dicembre davvero molto positivo che ha portato praticamente solo vittorie se si esclude il pareggio con l'Inter. Il tecnico toscano ha parlato alla fine della gara col Cagliari e ha sottolineato in merito al calciomercato: "Ho un contratto di due anni e alla Juventus sto bene. Dopo il primo anno la squadra è cambiata davvero molto. La società sta lavorando molto bene sul calciomercato e ci sono i presupposti per fare bene sia in questa stagione che nel futuro. Abbiamo ceduto Marko Pjaca e per noi va bene così". Non sembra quindi che la società bianconera abbia particolarmente bisogno di andare a fare qualcosa di importante anche perchè la rosa è ampia e molto importante. Staremo a vedere se ci saranno poi delle opportunità da cogliere nella sessione di gennaio con il club che ha dimostrato di non farsi scappare situazioni interessanti.

IL GENOA INSISTE PER STURARO

L'avventura alla Juventus di Stefano Sturaro sembra davvero finita con il calciomercato di gennaio che potrebbe diventare decisivo. Il calciatore non trova più spazio in mezzo al campo dove davanti a lui tra le riserve c'è anche Claudio Marchisio. Massimiliano Allegri lo ha reinvetato terzino destro, nelle gerarchie anche qui però dietro a Mattia De Sciglio, Stephan Lichtsteiner e Andrea Barzagli. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport pare che il Genoa sia pronto a fare sul serio proprio per il centrocampista di Sanremo. Proprio dal Grifone la Juventus lo aveva acquistato nel 2015 per una cifra comunque importante. Non si parla solo di Genoa però su di lui visto che lo seguono con interesse in Italia anche Fiorentina e Atalanta oltre all'estero Newcastle e Valencia. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni che potrebbero diventare decisivi. Nel caso la Juventus dovesse cederlo potrebbe anche decidere di andare a fare qualcosa in mezzo al campo per rimpiazzarlo.

