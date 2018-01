Calciomercato Milan/ News, anche il Chelsea su Donnarumma (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie sul club di Gennaro Ivan Gattuso: il Chelsea spunta a sorpresa su Gigio Donnarumma con Thibaut Courtois che sembra destinato a giocare col Real Madrid.

07 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Gigio Donnarumma - La Presse

Il nome di Gigio Donnarumma continua ad essere molto attivo sul calciomercato con diverse squadre che corteggiano l'estremo difensore del club rossonero. Il portierone della nazionale italiana è entrato nel mirino del Chelsea così almeno sostengono in Spagna secondo MilanNews.it. Infatti pare che il club allenato da Antonio Conte stia per cedere il belga Thibaut Courtois al Real Madrid di Zinedine Zidane. Nel caso dovesse concretizzarsi questa pesante cessione nella sessione di calciomercato di gennaio allora i blues potrebbero anche decidere di accelerare sul giovane portiere rossonero che sembra ormai molto lontano dalla possibilità di giocare nella prossima stagione con la maglia del club meneghino. Il suo futuro sarà comunque con in un grande club con il Chelsea che si iscrive alla corsa già condotta in pista da Real Madrid e Paris Saint German. Tutto dipenderà dalla decisione del calciatore che potrebbe anche pensare di voler rimanere in Italia con al momento le big che però sono tranquille sotto il punto di vista del portiere.

GOMEZ VERSO IL BOCA JUNIORS

Il Boca Juniors bussa in campo Milan per il calciomercato, alla ricerca di un difensore centrale di spessore fisico. L'obiettivo numero rimane Gustavo Gomez, centrale paraguaiano del Milan che nelle prossime settimane potrebbe decidere di lasciare il club rossonero. Il centrale difensivo in Italia ha fatto molta fatica, senza riuscire mai a raggiungere il ruolo da titolare. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare che il Boca Juniors abbia la voglia di accelerare già nelle prossime ore con la società rossonera che non ha nessun motivo per chiudere la porta a questa cessione. Va ricordato che Gustavo Gomez è nella lista degli esuberi insieme a Gabriel Paletta e José Mauri che dovrebbero anche loro partire in questo mese di gennaio. Per il difensore ex Parma e Atalanta non mancano le pretendenti, più difficile la collocazione per il giovane centrocampista, anche lui ex gialloblù, che al momento paga il poco impegno degli ultimi anni dopo l'esplosione in Serie A di qualche stagione fa.

