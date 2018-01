Calciomercato Napoli/ News, Sarri: difficile fare qualcosa per migliorarci (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club allenato da Maurizio Sarri: il tecnico svela come è davvero molto difficile migliorare una squadra di già assoluto livello.

07 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Maurizio Sarri - La Presse

Rinforzare il Napoli in questa sessione di calciomercato non sarà di certo facile con il club che difficilmente è migliorabile nel momento della riparazione. Ne ha parlato Maurizio Sarri in conferenza stampa dopo la bella vittoria contro il Verona di Fabio Pecchia. Il tecnico ha sottolineato: "E' molto difficile migliorare questa squadra". Un calciomercato dove Sarri ribadisce che servono cifre folli e dove sicuramente l'ideale sarebbe un calciatore con la tecnica di Simone Verdi del Bologna e la velocità di Gerard Deulofeu del Barcellona. Il Presidente Aurelio De Laurentiis poi ha ribadito come stia cercando un nuovo José Maria Callejon perché di certo il club azzurro ha bisogno di qualcosa in più là davanti, in termini anche numerici, per cercare di continuare a vivere una stagione che è stata fino questo momento impeccabile con l'unico cruccio di quella sconfitta in casa al San Paolo proprio contro la Juventus.

TELEFONATA DI SARRI A VERDI?

I calciatori che vengono approcciati dal Napoli sono comunque consci che negli ultimi anni i vari Leonardo Pavoletti, Lorenzo Tonelli e Nikola Maksimovic siano stati pagati anche bene senza però praticamente mai vedere il campo. E' per questo, come riporta Tuttosport, che il club azzurro ha deciso di tentare un approccio diretto col calciatore del Bologna Simone Verdi. Pare infatti che proprio il tecnico Maurizio Sarri sia pronto a chiamare il ragazzo per spiegargli come eventualmente rientrerebbe nei suoi piani e come non sarebbe assolutamente destinato alla panchina. Sempre secondo il quotidiano sportivo di Torino pare che l'affare sia ormai definito tra i due club con il ragazzo che vuole capire davvero quello che succederà nelle prossime settimane. Simone Verdi sarebbe perfetto per il reparto offensivo del Napoli, abile a giocare da esterno offensivo su entrambe le corsie e giocare magari anche da falso nove.

