Calciomercato Roma/ News, Monchi: non ci interessano Darmian e Vidal (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club giallorosso: il direttore sportivo spagnolo Monchi sottolinea come i capitolini non siano interessati a Mattia Darmian e Aleix Vidal.

07 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Monchi - La Presse

La Roma probabilmente comprerà un terzino nella sessione di calciomercato di gennaio anche perché oltre all'infortunio di Rick Karsdorp c'è da fronteggiare la cessione di Bruno Peres molto vicino al Benfica. Degli obiettivi di cui sono stati citati nelle ultime settimane ha voluto parlare il direttore sportivo dei giallorossi Monchi. Questi ha spiegato a Premium Sport: "Sia Matteo Darmian che Aleix Vidal sono dei calciatori importanti, ma per ora non sono dei nostri obiettivi". I due calciatori sono in partenza dai rispettivi club e cioè Manchester United e Barcellona dove non trovano spazio. Entrambi sono soprattutto terzini destri, ma impiegabili con buoni risultati anche sull'altra corsia. Permetterebbero quindi di rinforzare il reparto difensivo della squadra di Eusebio Di Francesco. Staremo a vedere quali saranno i nuovi obiettivi con la difesa che sarà comunque rinforzata.

CONCORRENZA SPAGNOLA PER BADELJ

Si è parlato molto della possibilità sul calciomercato di gennaio di vedere la Roma puntare il centrocampista della Fiorentina Milan Badelj che andrà in scadenza di contratto alla fine della stagione. Proprio per questo i viola, proprietari ancora del cartellino, vogliono cedere il calciatore per monetizzare un minimo dalla sua partenza. Nonostante i giallorossi siano realmente interessanti pare che in Spagna siano addirittura due i club pronti a fiondarsi sul calciatore. Secondo ElGolDigital.com infatti il Siviglia di Vincenzo Montella e il Valencia sarebbero sulle tracce del calciatore. Senza dimenticare che poi in Italia il croato ex Amburgo piaccia moltissimo a Inter, Lazio e Milan. Sarà decisiva quindi la decisione del calciatore che valuterà con attenzione quale sarà il club dove avrà più possibilità di giocare da titolare. Di sicuro la Roma rimane molto interessata e valuterà con attenzione questa possibilità.

© Riproduzione Riservata.