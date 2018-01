Calciomercato Inter/ News: non solo difesa, Spalletti vuole un attaccante (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime legate al mondo nerazzurro: non solo difesa, ma Luciano Spalletti vuole anche un attaccante che possa fare da vice all'argentino Mauro Icardi. Eder non convince.

08 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Mauro Icardi - La Presse

Luciano Spalletti detta le condizioni per rendere l'Inter ancor più competitiva di oggi con il calciomercato di gennaio come occasione da sfruttare. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che Luciano Spalletti voglia un altro calciatore oltre a un difensore di cui è necessario l'innesto immediato. Infatti il tecnico di Certaldo vorrebbe un calciatore di spessore per fare da vice a Mauro Icardi. Al momento non convincono né Eder né Yann Karamoh che potrebbero essere sacrificati nella sessione di calciomercato di gennaio. L'italo brasiliano ha un discreto calciomercato, mentre il francese arrivato dal Caen potrebbe andare a giocare in prestito per trovare continuità. Non ci sono molti soldi da investire, ma di sicuro l'Inter potrebbe decidere di ricorrere a una soluzione low cost. Si valuta un prestito anche se sono difficili da convincere i club a girare praticamente gratuitamente un calciatore per sei mesi.

PASTORE VUOLE I NERAZZURRI, MA...

La situazione legata a Javier Pastore per questo calciomercato di gennaio sta diventando una fastidiosa altalena. Il calciatore infatti si è lasciato andare a diverse dichiarazioni che sono andate a scontrarsi l'una con l'altra. La situazione sembra però essere piuttosto chiara con il Paris Saint German disposto anche a cedere il calciatore, ma solo a titolo definitivo, e l'Inter che lo vuole acquistare, ma può farlo solo in prestito per motivi di fairplay finanziario. Secondo quanto riportato da Telefoot pare che in Francia siano tutti sicuri del fatto che il calciatore voglia giocare con la maglia nerazzurra in questa seconda parte di stagione, ma anche che il club nerazzurro appunto lo voglia acquistare solamente a titolo temporaneo magari con un riscatto alla fine della stagione. Possibile che alla fine si arrivi a un accordo con delle clausole che garantiscano ai transalpini l'acquisto definitivo a giugno prossimo.

© Riproduzione Riservata.