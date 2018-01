Calciomercato Juventus/ News, si stringe per Emre Can (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo dei bianconeri: si stringe per arrivare al centrocampista Emre Can del Liverpool, calciatore di sicura affidabilità.

08 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Emre Can - La Presse

La Juventus non vuole farsi sfuggire Emre Can, calciatore in scadenza di contratto ma bloccato sul calciomercato di gennaio dal tecnico del Liverpool Jurgen Klopp. Il centrocampista tedesco è un calciatore dotato di grandissima qualità, abile negli inserimenti e dotato di grande senso della posizione. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che i bianconeri abbiano voglia di chiudere tutto già nel calciomercato di gennaio. Al momento pare che gli avvocati siano a lavoro per limare gli ultimi dettagli, ma pare davvero che le parti siano molto vicine. Il rischio è che i bianconeri vedano il calciatore rinnovare col Liverpool, costringendo così la Juventus a spendere una cifra importante per andare a prenderlo ora che invece si potrebbe fare un colpo a costo zero. Emre Can dovrebbe in teoria andare a sostituire nello scacchiere di Massimiliano Allegri il prossimo partente Sami Khedira che alla fine della stagione potrebbe volare in Mls League.

SEGUITO DALOT

La Juventus continua a muoversi anche sul calciomercato dei giovani. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul suo portale ufficiale pare che i bianconeri siano su Diogo Dalot classe 1999 del Porto. Il ragazzo si sta facendo le ossa nella squadra 2 e ieri in Liga 2 ha segnato un gol e completato anche un assist, dimostrando di essere calciatore dotato di fisicità e grande tecnica. La società Campione d'Italia dovrà fare molta attenzione anche al fatto che il calciatore è seguito con grande interesse dal Napoli di Maurizio Sarri. Per prenderlo servirà comunque fare un investimento importante perché il ragazzo ha una clausola rescissoria da venti milioni di euro, una cifra che sicuramente è molto importante per un ragazzo che è ancora giovane e non si è espresso ad altissimi livelli. Nonostante questo i bianconeri potrebbero decidere anche di rischiare per prendere un calciatore veramente molto promettente.

