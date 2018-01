Calciomercato Milan/ News, non c'è più spazio per Musacchio? (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: Mateo Musacchio è il principale indiziato per essere ceduto nella sessione di gennaio, dopo l'acquisto costoso in estate.

08 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Mateo Musacchio - La Presse

Tra i principali indiziati alla cessione nella sessione di calciomercato di gennaio per il Milan c'è anche Mateo Musacchio. Il centrale è stato ufficialmente il primo acquisto della gestione cinese al Milan e doveva essere un titolare inamovibile nella difesa a tre composta con Alessio Romagnoli e Leonardo Bonucci. Passati poi a quattro dietro con Gennaro Ivan Gattuso per lui non c'è stato più spazio. Il calciatore ex Villarreal ha infatti collezionato cinque panchine nelle ultime sei partite del Milan e potrebbe partire. Ha un ottimo calciomercato all'estero con diversi estimatori soprattutto in Liga. Il Milan lo ha pagato diciotto milioni di euro e gli ha fatto firmare da poco un contratto di quattro anni, per questo sarà molto difficile ipotizzare una cessione definitiva. Più probabile invece che il calciatore venga ceduto in prestito e che così possa tornare a giocare con continuità per essere magari rivalutato nella prossima stagione per essere ceduto o tornare addirittura al Milan.

IL BARI PUNTA VERGARA

Sono diversi i calciatori del Milan in uscita per la sessione di calciomercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal portale ufficiale di Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, pare che il giovanissimo Jherson Vergara sia finito nel mirino del Bari. I galletti avevano messo il ragazzo nel mirino di calciomercato già nella sessione di calciomercato dell'estate scorsa. Il centrale colombiano classe 1994 è stato acquistato dal Milan quando era giovanissimo dal Deportes Quindio dopo una prima stagione da professionista in prestito all'Univ. Popayan. I rossoneri l'hanno subito prestato e il calciatore ha fatto esperienza tra Parma, Avellino e Livorno. L'anno passato all'Arsenal Tula poi ha fatto molto bene per tornare l'ennesima volta in rossonero. In questa sessione di calciomercato molto probabilmente sarà girato ancora in prestito proprio al Bari di Fabio Grosso.

