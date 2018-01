Calciomercato Napoli/ News, in settimana si decide per Verdi (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club azzurro: in settimana si decide il futuro di Simone Verdi con l'affare che dovrebbe essere di circa venti milioni di euro.

08 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Simone Verdi - La Presse

Il Napoli potrebbe mettere a segno un importante colpo di calciomercato nella sessione di gennaio. Si parla ancora di Simone Verdi che viene considerato il calciatore adatto per dare un cambio sulle corsie esterne a José Maria Callejon e Dries Mertens. Ne ha parlato l'esperto di calciomercato della squadra di Premium Sport Niccolò Ceccarini che a Tmw Radio ha spiegato: "Entro questa settimana è attesa una risposta per Simone Verdi. Napoli e Bologna sono sostanzialmente d'accordo per una cifra attorno ai venti milioni di euro compreso bonus". Nel post partita della gara contro il Verona era stato lo stesso Maurizio Sarri a sottolineare come il calciatore del Bologna fosse un ottimo innesto per la sua qualità anche se aveva ribadito che il calciomercato pretendeva delle cifre folli. Aurelio De Laurentiis sa però bene che quest'anno il Napoli deve fare tutto per vincere lo Scudetto e per questo servirà anche fare degli investimenti nella sessione di riparazione.

IN FRANCIA ANCORA POLEMICHE PER MACHACH

Uno dei colpi di calciomercato messi a segno in questa sessione di riparazione di gennaio dal Napoli è stato l'ingaggio dalla lista degli svincolati di Zinedine Machach. In Francia si fa ancora tanta polemica sul calciatore che è stato sospeso dal Tolosa e si torna a parlarne oggi che il ragazzo dovrebbe firmare con la squadra azzurra. Secondo quanto riportato da L'Equipe pare che i tifosi del Tolosa siano rimasti davvero molto sorpresi per il comportamento avuto dal calciatore. In molti infatti sottolineano come il calciatore non sia in grado di reggere le pressioni di un top club e altri invece spiegano come abbia avuto anche in passato altri comportamenti sbagliati. Sono pochi invece i clementi che lo perdonano e speravano di vederlo reintegrare nella squadra francese anche se al momento questa situazione appare assai improbabile. Staremo a vedere se nelle prossime ore sarà proprio il calciatore a chiarire cosa è successo a Tolosa.

