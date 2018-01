Calciomercato Roma/ News, fissato il prezzo per la cessione di Nainggolan (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club giallorosso: la società pare aver fissato il prezzo del cartellino del centrocampista Radja Nainggolan, ormai prossimo alla cessione.

08 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Radja Nainggolan - La Presse

Le polemiche legate alla nottata di Capodanno passata da Radja Nainggolan non si sono attenuate. Il calciatore belga della Roma potrebbe anche essere ceduto da qui a breve. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club cinese del Guanghzou Evergrande, allenato da Fabio Cannavaro, avrebbe messo sul piatto una cifra vicina ai quaranta milioni per arrivare al forte centrocampista. Il club giallorosso infatti pretende una cifra molto più alta che difficilmente qualcuno nella sessione di riparazione potrà accontentare. Di sicuro queste voci però alimentano la possibilità che il futuro di Radja Nainggolan sia lontano da Roma, cosa che fino a qualche mese fa sembrava davvero impossibile. Molto dipenderà anche dal comportamento del calciatore ex Cagliari che potrebbe anche decidere di applicarsi ancora di più per dimostrare che gli errori se li è lasciati ormai alle spalle.

LA JUVENTUS MOLLA STROOTMAN

Kevin Strootman sembra aver deciso di lasciare la Roma e le sue parole dopo la gara contro l'Atalanta sembrano aver fatto capire le sue intenzioni. Sul calciatore c'era stata a lungo la Juventus nell'estate scorsa con la Roma che aveva chiesto in cambio il cartellino di Juan Cuadrado per lasciar partire verso Torino l'olandese. Un affare al quale però si è opposto Massimiliano Allegri, come riporta Calciomercato.com, nonostante la grande ammirazione per il centrocampista. Ora la Juventus sembra essere molto defilata anche perché il sempre più probabile passaggio di Emre Can in bianconero esclude quindi la possibilità di vedere un altro innesto importante in mezzo al campo dove Allegri può contare già su Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Sami Khedira, Claudio Marchisio e anche Stefano Sturaro. Nonostante questo Kevin Strootman ha un calciomercato molto importante all'estero, soprattutto in Inghilterra.

© Riproduzione Riservata.