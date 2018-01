Calciomercato Inter/ News: Vidal non convocato, i nerazzurri in corsa per prenderlo (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: il terzino del Barcellona Aleix Vidal non è stato convocato per la gara col Levante, parte nella sessione di gennaio.

09 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Aleix Vidal - La Presse

Aleix Vidal è pronto a diventare protagonista del calciomercato di gennaio, il terzino infatti non è stato convocato da Ernesto Valverde per la sfida tra Barcellona e Levante facendo aumentare le voci che lo vogliono vedere partire. Secondo quanto riportato da Sport su di lui ci sarebbero in pole position Inter, Siviglia e Valencia. I nerazzurri sono molto interessati a un calciatore dotato di fisicità, rapidità e tecnica. Sembra invece essersi defilata la Roma che in passato aveva cercato il calciatore con insistenza. Il direttore sportivo della Roma Monchi infatti lo aveva avuto a Siviglia e lo conosce bene, ma ha sottolineato come il ragazzo non rientri nei piani per questa sessione di calciomercato. Vidal darebbe la possibilità a Luciano Spalletti di avere un'alternativa interessante a Danilo D'Ambrosio con Joao Cancelo che continua a non convincere. Staremo a vedere se nelle prossime settimane si affonderà il colpo per questo interessante calciatore.

SABATINI TORNA SU RAMIRES

FcInterNews continua a svelare quali sono le intenzioni di calciomercato della squadra nerazzurra. Walter Sabatini, direttore sportivo dei nerazzurri, sembrava intenzionato a chiedere a Suning un'extra budget invece ora la musica è cambiata con il dirigente che vorrebbe arrivare a prendere praticamente a zero il centrocampista brasiliano Ramires che gioca nel Jiangsu sempre di proprietà di Suning. Si parla quindi di un'intesa per un prestito gratuito che andrebbe a dare tono al centrocampo di Luciano Spalletti, alla ricerca di un giocatore che sappia abbinare qualità all'esperienza. Se si riuscisse a prendere praticamente a costo zero il centrocampista, il budget a disposizione per il calciomercato di gennaio sarebbe investito sulla difesa dove serve assolutamente un centrale. I due nomi che fa FcInterNews sono quelli di Rolando e Domenico Criscito. I due sono entrambi in scadenza di contratto a fine stagione e hanno esperienza nel campionato italiano. Pare poi che l'Inter avesse già acquistato il primo in estate, per poi rinviare tutto per il ritardo dell'arrivo del transfer.

