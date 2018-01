Calciomercato Juventus/ News, Asensio nuova possibilità (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: Marco Asensio potrebbe diventare a sorpresa un nuovo obiettivo del club allenato da Massimiliano Allegri.

09 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Marco Asensio - La Presse

Di sicuro il nome di Marco Asensio non evocherà bei ricordi ai tifosi della Juventus. L'attaccante del Real Madrid infatti aveva messo il sigillo nella terribile ripresa della finale di Champions League del giugno scorso, terminata col risultato di 4-1. L'attaccante che ha provocato questo grande dispiacere potrebbe a sorpresa diventare un giocatore dei bianconeri. Secondo quanto riportato da Don Balon non solo il calciatore non sarebbe più tra gli incedibili di Zinedine Zidane, ma inoltre i bianconeri sarebbero sulle sue tracce cercando di monitorare quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane. Marco Asensio è nato a Palma di Maiorca il 21 gennaio del 1996 ed è stato acquistato proprio dal Maiorca nell'estate del 2016 dopo che aveva convinto tutti in prestito con la maglia dell'Espanyol. Il calciatore inoltre ha già collezionato otto presenze con la maglia delle Furie Rosse anche se non ha ancora segnato la sua prima rete.

TURCO IL VICE SZCZESNY

Gianluigi Buffon si ritirerà alla fine della stagione, ma la Juventus sembra tranquilla perché il suo sostituto l'ha già trovato. L'estremo difensore titolare dalla prossima stagione diventerà il polacco Wojciech Szczesny che è stato acquistato per una cifra molto modesta dall'Arsenal nell'ultima estate e che a dicembre ha giocato da titolare ad alto livello per l'infortunio proprio del capitano bianconero. Secondo quanto riportato da Milliyet, sito turco, i bianconeri avrebbero messo nel mirino il portiere del Bursaspor, il classe 1998 Harun Tekin che è già nel giro della nazionale. I bianconeri sarebbero stati a seguirlo giocare, visionando la sua crescita e cercando di capire se potesse essere il vice adatto per Szczesny che ha dimostrato fino a questo momento di essere impeccabile ma che potrebbe ovviamente avere bisogno anche di riposare. Beppe Marotta e il suo staff lavorano anche sui particolari e di certo non si lasceranno trovare in difficoltà senza acquistare un vice di livello.

