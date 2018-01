Calciomercato Milan/ News, Pato: io in rossonero? Mai dire mai (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il brasiliano Alexandre Pato apre a un possibile ritorno a Milano, situazione al momento delicata ma non impossibile.

Diversi anni fa Adriano Galliani riabbracciò Kakà con le parole di una canzone: "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi poi ritornano". Potrebbero essere queste stesse parole utilizzate in un futuro, neanche troppo lontano, per Alexandre Pato. Ad aprire le porte è lo stesso calciatore che ora veste la maglia del Tianjin Quanjin e che in rossonero ha fatto molto bene, fermato solo dai continui problemi muscolari. Come riporta MilanNews infatti la punta ha sottolineato: "Il Milan è casa mia. E' stata la mia prima squadra fuori dal Brasile e il club che mi ha dato il modo di farmi conoscere in tutto il mondo. Mi ha dato la possibilità di giocare vicino a grandissimi calciatori e io adorerò sempre il Milan. Ho un buon rapporto sia con Adriano Galliani che con Silvio Berlusconi che sento su Whatsapp. Io di nuovo in rossonero? Oggi gioco in Cina e sto bene, ma nel calcio non si può mai sapere. Se mi dovesse arrivare un'offerta ci penserei". Va ricordato che nonostante si parli da moltissimo tempo di Pato il calciatore ha ancora 28 anni, visto che in Italia è arrivato davvero quando era giovanissimo.

IL BOLOGNA SU ZANELLATO

Roberto Donadoni ha bisogno di un regista in mezzo al campo per il suo Bologna, un centrocampista dotato di grande qualità che possa favorire una salvezza che sembra scontata ma va conquistata ufficialmente. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport pare che nel mirino sia finito il calciatore del Milan Niccolò Zanellato. Questi è un regista dotato di grande personalità che di solito gioca come vertice basso del centrocampo, ma che in realtà può fare diversi ruoli in mezzo al campo. Il Milan sarebbe davvero entusiasta di cedere il ragazzo in prestito e di vederlo giocare con continuità addirittura in Serie A. Al momento il calciatore ha collezionato tra i professionisti due presenze in Europa League, senza però mai debuttare ancora in Serie A. Staremo a vedere allora se Roberto Donadoni gli darà davvero così tanta fiducia da affidargli le chiavi del suo centrocampo almeno per i prossimi sei mesi.

