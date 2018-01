Calciomercato Napoli/ News, Inglese alla fine arriverà: il Chievo ha trovato il sostituto (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: il Chievo Verona lascia libero di andare in Campania Roberto Inglese, trovato il sostituto che accontenterebbe Rolando Maran.

09 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Roberto Inglese - La Presse

Roberto Inglese alla fine passerà al Napoli nella sessione di calciomercato di gennaio almeno secondo Sky Sport. La rete televisiva sottolinea infatti come il club clivense abbia già trovato l'alternativa a Inglese che possa accontentare il tecnico Rolando Maran. Il Chievo Verona sarebbe infatti piombato su Niccolò Giannetti del Cagliari che sta trovando pochissimo spazio con Diego Lopez. L'attaccante rappresenta il profilo adatto per permettere al Chievo di continuare a lottare, senza variare più di tanto il valore della rosa, per una salvezza tranquilla. Roberto Inglese è stato acquistato nell'ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato ed è stato poi lasciato in prestito al Chievo Verona fino a giugno. Gli azzurri avrebbero però deciso di anticipare i tempi dopo l'infortunio che ha colpito il polacco Arkadiusz Milik, ancora fermo almeno fino a marzo. Roberto Inglese regalerebbe a Maurizio Sarri delle opzioni in più in un reparto offensivo che al momento non ha una vera e propria punta di riferimento.

NIENTE CICIRETTI A GENNAIO?

Il Napoli sembra vicinissima all'acquisto di Amato Ciciretti nella sessione di calciomercato di giugno prossimo quando il calciatore si libererà a parametro zero dal Benevento. La giornalista di Otto Channel ha fatto il punto della situazione a Radio Punto Zero, sottolineando quelle che sono le voci che circolano a Benevento in questo momento. Sembra infatti che il Benevento non abbia intenzione di lasciar partire il calciatore gratuitamente e che comunque ci sono delle possibilità di accordo in vista di gennaio, con la possibilità magari di inserire nell'affare anche una contropartita tecnica. Il Benevento infatti potrebbe essere interessato, per liberare subito Ciciretti, a prendere in prestito qualcuno dal Napoli per tentare una salvezza che avrebbe davvero dell'incredibile. Non è da escludere però che il Napoli possa prendere subito Amato Ciciretti per girarlo al Bologna in modo da arrivare a Simone Verdi.

