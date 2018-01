Calciomercato Roma/ News, Monchi anticipa tutti e prende Jaiteh (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo del club giallorosso: il direttore spagnolo Monchi avrebbe anticipato una folta concorrenza per arrivare al giovane Bakary Jaiteh.

09 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Monchi - La Presse

Il direttore sportivo della Roma Monchi è sempre molto attivo sul calciomercato dei giovani, seguendo la tradizione che aveva lanciato il suo predecessore Walter Sabatini. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb pare infatti che il dirigente spagnolo abbia messo sotto contratto il talento gambiano Bakary Jaiteh. Questi è un classe 1999 che gioca come centrocampista. Il ragazzo è un classe 1999 che aspettava di diventare maggiorenne per essere tesserato dopo che due anni fa si era rifugiato nel nostro paese. Nell'ultimo periodo si era allenato con gli Allievi della Lazio e in molti lo avevano cercato con interesse. La Roma però è stata più veloce delle altre per mettere a segno il colpo. Il calciatore dovrebbe però essere ceduto in prestito in Serie B dove avrebbe la grande occasione di debuttare tra i professionisti visto che al momento non ha nessuna esperienza del genere.

CAPRADOSSI, SADIQ E NURA SI MUOVONO A GENNAIO

Da alcune stagioni sta facendo molto bene in Serie B il talento cresciuto nella Primavera della Roma Elio Capradossi. Il centrale classe 1996 dovrebbe passare dal Bari all'Avellino in prestito visto che gli irpini stanno per cedere Emanuele Suagher e devono rinforzarlo con un calciatore di altrettanto valore. La Roma starebbe poi studiando anche una doppia cessione al Foggia. Secondo quanto riportato dal portale dell'esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio pare che Sadiq Umar e Nura saranno girati in prestito al Foggia. Il lungo attaccante nigeriano ha deluso le aspettative al Torino dove comunque è chiuso da giocatori importanti come Andrea Belotti e Mbaye Niang. Il terzino invece si è finalmente ristabilito dopo un grave problema al ginocchio e sembra pronto a tornare a giocare con continuità con i giallorossi che vogliono valutare se possa essere adatto a giocare magari anche nella massima categoria.

