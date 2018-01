DEULOFEU ALL’INTER? / Calciomercato news: lo spagnolo ha già un accordo. Si tratta con il Barcellona

Deulofeu all'Inter? Lo spagnolo del Barcellona pronto ad approdare a Milano in questa finestra di calciomercato ma manca l'accordo con il club blaugrana.

09 gennaio 2018 Michela Colombo

Gerard Deulofeu (LaPresse)

Il caso caldo del calciomercato invernale in casa Inter è ovviamente Gerard Deulofeu: l’esterno spagnolo è entro nel mirino della dirigenza nerazzurra ormai da alcuni giorni ma la trattativa si annuncia abbastanza complicata. Secondo le ultime news emerse su questa ipotesi di mercato infatti pare che l’esterno spagnolo abbia già un accordo di massima con Sabatini & co e che sia entusiasta di tornare a Milano dopo la sua parentesi nel versante rossonero della scorsa stagione. I tifosi nerazzurri però dovranno ancora aspettare prima di vedere il giocatore blaugrana vestire la maglia con i colori del club di Corso Vittorio Emanuele. L’accordo tra Inter e Barcellona non è stato ancora trovato e il percorso pare abbastanza complicato, benchè vi siano stati i primi contatti ufficiali tra le due dirigenze. Non va infatti dimenticato che nei giorni scorsi Suning ha bocciato l’aumento del budget a disposizione della dirigenza del club milanese per il calciomercato e il ds Sabatini quindi non potrà mettere sul tavolo cifre coraggiose, o comunque corrispondenti alle richieste del club spagnolo

LO SPAGNOLO VUOLE LA SERIE A

Se quindi c’è un forte distacco tra Inter e Barcellona, in questa trattava di calciomercato invernale Gerard Deulofeu di fatto ha già scelto. Lo spagnolo è ormai in rotta di collisione con Valverde e con l’arrivo di Coutinho in rosa per l’esterno spazio in campo ormai non ce ne più. Ecco quindi che l’ex rossonero avrebbe richiesto al suo entourage una nuova destinazione con preferenza Serie A-Milano. L’inter ha preso subito l’iniziativa e ha incassato il gradimento dello spagnolo: rimane da risolvere la questione Barça. La società blaugrana vorrebbe monetizzare la massimo l’affare e provando ad avvicinarsi alle esigenze dei milanesi ha messo sul tavolo il prestito con obbligo di riscatto. La formula però non rientra nei piani nerazzurri, visto che la dirigenza non vorrebbe proporre poi del prestito con diritto di riscatto. L’asse Barcellona-Milano nel frattempo rimane caldissimo: staremo a vedere.

