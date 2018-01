PELLEGRINI/ Calciomercato Roma: sirene inglesi per il centrale, su di lui anche l’Atletico

Lorenzo Pellegrini nel mirino delle big inglesi in questa finestra di calciomercato invernale. il giocatore della Roma anche nel mirino dell'Atletico Madrid.

09 gennaio 2018 Michela Colombo

Lorenzo Pellegrini (LaPresse)

Lorenzo Pellegrini torna a far parlare di se e specialmente in ottica calciomercato invernale: il giocatore della Roma continua a piacere moltissimo a club italiani come europei, benchè quest’anno sotto la direzione di Eusebio Di Francesco abbia trovato ben poco spazio. Dopo la stupenda stagione con la maglia del Sassuolo il centrale classe 1996 è tornato nella capitale dove ha messo a bilancio 21 presenze ma solo 1061 minuti totali di gioco e due gol. In ogni caso ogni volta che Pellegrini è sceso in campo ha sempre convinto, tifosi e non solo. Ecco perchè non dobbiamo affatto sorprenderci che un profilo come il suo sia cercato in questo calciomercato di riparazione: le offerte pronte a piovere a sul tavolo della dirigenza di Trigoria non mancano affatto. In ogni caso il prezzo del giocatore della Roma non sarebbe inferiore ai 20 milioni di euro. Decisiva però potrebbe essere la volontà dello stesso Lorenzo Pellegrini che potrebbe acconsentire a lasciare la Capitale in prospettiva di un impegno in campo più regolare e un minutaggio di fatto più elevato di quanto registrato finora.

LE BIG IN CAMPO

Siamo solo ai primi giorni della finestra invernale di calciomercato eppur su Lorenzo Pellegrini sono tante le big che si stanno facendo concorrenza: Trigoria non è ancora però arrivata alcuna proposta ufficiale per il profilo del giallorosso ma molto potrebbe accadere nei prossimi giorni. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato infatti Pellegrini ha raccolto parecchio interesse in Premier League dove ci sarebbero Manchester United, Manchester City e Chelsea un primo piano. Oltre alle sirene inglesi ecco però che potrebbero presto farsi avanti Juventus e Atletico madrid, altre due destinazioni di assoluto rilievo. Di fronte a tale interesse su Pellegrini la dirigenza della Roma però non ha ancora detto nulla: difficilmente però i giallorossi potrebbero venderlo a titolo definitivo avendo puntato su di lui per il futuro del club.

