STROOTMAN AL LIVERPOOL? / Calciomercato Roma, l’olandese attratto dalle sirene inglesi, c'è frustrazione

Kevin Strootman a Liverpool? Il centrale della Roma appare frustato e attirato dalle sirene inglesi in questa finestra del calciomercato invernale.

09 gennaio 2018 Michela Colombo

Kevin Strootman (LaPresse)

Siamo oramai entrati nel vivo della stagione del calciomercato invernale e in casa Roma la situazione è tutt’altro che tranquilla, specialmente se si parla di Kevin Strootman, nuovo caso bollente tra le mani di Di Francesco. Le ultime sconfitte rimediate e soprattutto le modalità con cui queste sono arrivate hanno aumentato i malumori nello spogliatoio giallorosso. Dopo una partenza convincente, nei meccanismi della formazione della Lupa qualcosa pare essersi inceppato, con grave scorno dello stesso centrale olandese che vede ancora una volta deluse le sue aspettative personali. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato lo stesso Strootman non è quindi più così convinto di voler vestire ancora la maglia della Roma, specialmente se si prospetta un finale di stagione senza trofei come già successo l’anno scorso. A dare un segnale preoccupante poi sono state le sue parole al termine del match tra Roma e Atalanta, dove il giocatore ha lamentato la mancanza di unità e senso di responsabilità nello spogliatoio: "Penso sia una cosa mentale, manca la fiducia. Tutti devono prendersi responsabilità. Non ho mai fatto una partita del genere nei quattro anni qua. E' come se avessimo mollato".

IL SONDAGGIO DEI REDS

Secondo le ultime voci quindi lo stesso entourage di Kevin Strootman pare che sia sta guardando in giro in questa finestra di calciomercato e il primo club in lizza che potrebbe corrispondere alle richieste dell’olandese è il Liverpool. Il profilo del centrocampista classe 1990 è particolarmente ambito e richiesto in Premier League, ma ancora nessun club si è davvero fatto avanti con la dirigenza della Roma. Secondo la redazione di Premium Sport però la dirigenza dei Reds il primo passettino l’avrebbe già fatto, effettuando un sondaggio preliminare per il profilo del centrocampista con i giallorossi. Non noto il responso dello staff di Trigoria ma la sensazione è che se nella Capitale arrivasse una seria offerta per Strootman, la trattativa di calciomercato potrebbe subire una forte accelerata. Va ricordato però che l'olandese srabbe sotto contratto con la Roma fino almeno giugno del 2022.

