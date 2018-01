VERDI AL NAPOLI?/ Calciomercato news, weekend decisivo. Sarri lo vuole a tutti i costi ma l’esterno..

Simone Verdi al Npaoli? L'estreno del Bologna è corteggiato dalla dirigenza azzurra in questa finestra di calciomercato, ma emergono segnali contrastanti. Sabato giorno decisivo per l'affare

09 gennaio 2018 Michela Colombo

Simone Verdi (LaPresse)

La finestra di calciomercato si è aperta e in casa Napoli si parla solo di Simone Verdi, l’esterno d’attacco classe 1992 ora con la maglia del Bologna, ma vecchia conoscere di Maurizio Sarri all’epoca dell’Empoli. L’ala destra in mano a Roberto Donadoni piace e anche tanto in casa partenopea, dove anche il presidente Aurelio De Laurentiis si sta muovendo per portare questo gioiello felsineo nel capoluogo campano. La trattativa di calciomercato però non si annuncia affatto semplice. Se per un club come quello azzurro non appare difficile convincere la società rossoblu a lasciar andare via Verdi, l’osso duro è proprio lo stesso giocatore, che continua a mandare segnali contrastanti. Verdi ha infatti più volte affermato di voler chiudere la stagione al Bologna per poi riparlare del proprio futuro solo nella finestra estiva del calciomercato, ma il Napoli ha fretta di chiudere per portare gambe fresche nello spogliatoio di Sarri.

SABATO GIORNO DECISIVO

L’affare di mercato Verdi però potrebbe subire una forte mossa proprio questo weekend: approfittando della sosta del campionato l’esterno del Bologna è andato in vacanza a Dubai e solo sabato farà ritorno in Italia. Allora è quindi atteso un suo colloquio personale con il suo agente Giovanni Branchini per discutere del futuro: in casa Napoli questa attesa è ovviamente carica di speranze. Nel frattempo l’ambiente campano sta facendo di tutto per convincere l’esterno destro: ampie le promesse di grande minutaggio da parte di Sarri e della dirigenza azzurra. Verdi non verrebbe al Napoli per fare panchina come vice di Callejon, ma anche per per prendere il psoto di altri titolarissimi come Mertens e Insigne a dimostrazione di quanto viene valutato il profilo del giocatore del Bologna. Chiaramente molto si capirà solo nei prossimi giorni: intanto la dirigenza azzurra affila le armi per andare a caccia di Simone Verdi.

