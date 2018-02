Calciomercato Inter/ News, sfuma il passaggio di Pinamonti al Sassuolo (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: sfuma il passaggio di Andrea Pinamonti al Sassuolo nonostante ci fosse l'accordo tra le due società.

01 febbraio 2018 Redazione

Calciomercato Inter, Andrea Pinamonti - La Presse

Tra i colpi che potevano essere ma non sono stati della sessione di calciomercato di gennaio c'è anche quello che doveva portare Andrea Pinamonti al Sassuolo. Il giovane attaccante della primavera dell'Inter, spesso aggregato alla prima squadra di Luciano Spalletti, è rimasto infatti in nerazzurro rifiutando il passaggio al club neroverde allenato da Beppe Iachini. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24 sarebbe stato totale l'accordo tra le parti con il calciatore che alla fine avrebbe però rifiutato la possibilità di andare a giocare in neroverde. Scelta coraggiosa quella di Pinamonti che ha preferito terminare la stagione tra gli allenamenti al fianco di Mauro Icardi e alla possibilità di giocare con continuità con la maglia della Primavera di Stefano Vecchi. L'attaccante è un giocatore di grande spessore e di sicuro nelle prossime stagioni avrà un'altra chance per giocare nella massima categoria.

MORATTI: AVREI PRESO UNA PUNTA

Massimo Moratti rimane una figura molto influente nell'ambito Inter, nonostante al momento questi non è più nell'esecutivo della società nerazzurra. Il Presidente ha portato a Milano tanti calciatori importanti e soprattutto si ricordano i colpi in attacco che hanno permesso di vedere in nerazzurro da Ronaldo a Christian Vieri fino a Samuel Eto'o, Diego Milito e Zlatan Ibrahimovic'. Nell'ultima giornata di calciomercato della sessione di riparazione di gennaio Massimo Moratti ha sottolineato ai microfoni di Premium Sport ha sottolineato: "Mi fido di Suning. Io comunque alla fine avrei acquistato un attaccante". In questa sessione di calciomercato si è parlato molto per i nerazzurri dell'arrivo di un vice Mauro Icardi. Si era vociferato della cessione di Eder per puntare sull'arrivo di Daniel Sturridge dal Liverpool, trattativa che alla fine è tramontata come quella che avrebbe dovuto portare al Sassuolo Andrea Pinamonti.

© Riproduzione Riservata.