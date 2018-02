Calciomercato Juventus/ News, Beppe Marotta il re delle plusvalenze (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: Beppe Marotta si è dimostrato ancora una volta uno dei dirigenti più intelligenti del nostro calcio.

01 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Beppe Marotta - La Presse

La sessione di calciomercato di gennaio per la Juventus è sembrata all'apparenza statica e con pochissimi movimenti. Nonostante questo va sottolineato come l'amministratore delegato Beppe Marotta si sia dimostrato il re delle plusvalenze. Il dirigente bianconero infatti è riuscito a realizzarne per ben 15 milioni di euro e senza perdere il controllo dei giovani ceduti per ricavarle. Marotta infatti ha ceduto a titolo definitivo Pol Lirola al Sassuolo per 7 milioni di euro, Federico Mattiello per 2.5 all'Atalanta più bonus, Caligara al Cagliari per 2, Margiotta al Losanna con 1 più il 20% sulla futura rivendita del calciatore. Sui calciatori comunque la Juventus si è riservata la possibilità di andarli a ripescare per riportarli a Torino nel caso dovessero riuscire ad esplodere. Sicuramente un giro di calciatori che non interessa molto ai tifosi, ma che è fondamentale per far respirare le casse della società.

COLPI LAST MINUT JAKUPOVIC E MANCUSO

La giornata finale della sessione di calciomercato di gennaio per la Juventus ha rappresentato solo ed esclusivamente un momento per puntellare il futuro. La società bianconera ha deciso di lavorare per acquistare calciatori dal futuro sicuro e mandarne altri a giocare. I colpi finali sono stati l'acquisto in prestito dall'Empoli di Arnel Jakupovic e quello a titolo definitivo di Leonardo Mancuso dal Pescara. Quest'ultimo è stato lasciato in prestito fino alla fine della stagione in prestito in Abruzzo dove sono stati ceduti sempre a titolo temporaneo anche gli attaccanti Cristian Bunino e Fabio Morselli. Un lavoro quello della Juventus che mira a far andare avanti ancora a lungo un predominio nel campionato italiano e una crescita in Europa che in questi anni sono stati alla base del progetto di Andrea Agnelli. Scelte intelligenti di una società attenta e sempre pronta a fare le cose nella maniera corretta.

