Calciomercato Milan/ News, Rogel è il primo acquisto per la prossima estate? (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra di Gennaro Ivan Gattuso: il difensore uruguaiano Rogel del Club Nacional è il primo acquisto dei rossoneri per la prossima estate.

01 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Gennaro Ivan Gattuso - La Presse

Il Milan ha già di fatto messo a segno il primo acquisto della sessione di calciomercato della prossima estate. Secondo quanto riportato da Tuttosport pare che i rossoneri abbiano messo le mani sul difensore uruguaiano Rogel. Questi è un ventenne che gioca nel Club Nacional di grandissima prospettiva, che era nel mirino di diversi club importanti. Il Milan monitora con attenzione il calciatore da tempo e ha deciso di fare un bell'investimento per portarlo in Italia nella prossima sessione di calciomercato. Nonostante abbia compiuto venti anni da poco ha già il piglio del leader e può contare su una fisicità importante grazie ai suoi 190 centimetri. Giocatore dotato di grande tecnica e intelligenza ha dimostrato da tempo di essere pronto per il grande salto di qualità. Staremo a vedere se riuscirà nella prossima stagione a imporsi nel calcio italiano oppure se il Milan lo cederà in prestito per farlo crescere ancora.

GOMEZ PUÒ ANCORA PARTIRE

La sessione di calciomercato di gennaio si è chiusa ieri sera alle 23.00 con nessun colpo di coda per il Milan di Gennaro Ivan Gattuso. Nonostante questo Gustavo Gomez può ancora partire verso l'Argentina e il Brasile dove il calciomercato rimarrà ancora aperto rispettivamente per 4 e 59 giorni. Sul calciatore continua a gravitare il doppio interessamento del Boca Juniors e del Palmeiras. Secondo Sky Sport nel pomeriggio di ieri la pista argentina sembra essere tornata molto calda con il club pronto a tirare fuori 5.2 milioni di euro. Il Presidente del Boca Juniors Angelici si è sbilanciato sottolineando: "E' difficile trattare con il Milan, guardano davvero molto al lato economico". Nel frattempo però pare che il calciatore, come riporta Tuttosport, stia trattando con il Palmeiras e che non disdegnerebbe affatto il passaggio al club brasiliano. Sicuramente il Boca ha meno tempo a disposizione, vedremo quindi cosa accadrà nelle prossime ore.

© Riproduzione Riservata.