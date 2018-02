Calciomercato Napoli/ News, Giuntoli infuriato per il caso Matteo Politano (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: gli azzurri hanno sfiorato l'arrivo di Matteo Politano che è rimasto al Sassuolo per dettagli, Giuntoli infuriato.

01 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Matteo Politano - La Presse

La sessione di calciomercato di gennaio ha regalato a Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, una vera e propria ultima giornata di rabbia. Sembrava fatta per il passaggio in azzurro di Matteo Politano dal Sassuolo, ma il calciatore nonostante l'accordo è rimasto in neroverde per lo scoccare delle 23 e la chiusura della sessione in questione. Di conseguenza è saltato il passaggio di Ounas allo stesso Sassuolo che ha dovuto rispedire a Cagliari Diego Farias. Operazioni collegate sfumate per dei particolari hanno creato imbarazzo e malumore. Secondo Tv Luna Cristiano Giuntoli sarebbe uscito dall'Hotel Melia di Milano insieme al suo staff visibilmente arrabbiato. Addirittura pare che un collaboratore del direttore sportivo azzurro abbia lanciato un'imprecazione proprio all'uscita dalla sede del calciomercato. L'affare era stato studiato a lungo, ma si è perso troppo tempo per chiudere l'affare che si poteva tranquillamente completare prima.

ARRIVA VECCHIONE DALLA JUVE STABIA

Il Napoli nella sessione di calciomercato di gennaio appena conclusa ha lavorato moltissimo anche sui giovani. Sono diversi i calciatori che sono arrivati in azzurro per rinforzare la Primavera e che si spera un domani possano fare il salto di qualità. Tra gli acquisti ufficiali c'è anche quello di Pierfrancesco Vecchione che è arrivato dalla Juve Stabia a titolo definitivo. Questi è un centrale classe 1999 davvero molto promettente e che andrà a rinforzare la Primavera di Loris Beoni. Si spera che in questi sei mesi il calciatore possa dimostrare dei progressi importanti per poi essere ceduto in prestito l'estate prossima magari in Serie B dove potrebbe avere lo spazio che merita tra i professionisti. Il Napoli ha dimostrato quindi di puntare molto anche sul futuro, con una programmazione che mira a dare un assetto importante anche alle squadre giovanili con calciatori che sono da considerare dei potenziali crack per il futuro.

