Calciomercato Roma/ News, l'arrivo di Fabian Ruiz solo sfiorato (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: l'arrivo di Fabian Ruiz nell'ultima giornata della sessione di gennaio è stata solamente sfiorata da Monchi.

01 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Il direttore sportivo della Roma Monchi ha solo sfiorato un colpo importante nell'ultimo giorno della sessione di calciomercato di gennaio. Si tratta di Fabian Ruiz che era stato accostato anche dall'Inter che sembrava pronto a lottare per acquistarlo. Il centrocampista però ha firmato il rinnovo con il Betis Siviglia dando il ben servito ad entrambe. L'accordo è stato prolungato fino al 2023 chiudendo quindi di fatto la possibilità del calciatore di partire subito. Nato il 3 aprile del 1996 il calciatore è tornato al Betis l'estate scorsa dopo un prestito molto positivo di sei mesi all'Elche. Il suo ruolo naturale è quello di centrocampista centrale, ma in passato ha giocato anche da trequartista e da ala sinistra. I giallorossi lo seguivano soprattutto per la sua duttilità e la possibilità di abbassare l'età media del reparto in questione. Non è da escludere però che Fabian Ruiz possa diventare un obiettivo della Roma per la sessione di calciomercato della prossima estate.

MACHIN IN PRESTITO AL PESCARA

Non solo Silva, Emerson Palmieri e Moreno, l'ultimo giorno della sessione di calciomercato di gennaio della Roma ha infatti visto anche trattative minori andare in porto. La squadra giallorossa ha ceduto in prestito il giovane José Machin al Pescara dove spera di vederlo rilanciare dall'amico Zdenek Zeman. Il calciatore era reduce da un altro prestito al Brescia dove non era riuscito a impressionare. Quando era arrivato a Roma questo centrocampista fisicamente dotato era stato accostato a Yaya Touré stupendo per l'aspetto tecnico nella Primavera di Alberto De Rossi. Machin è un calciatore dotato di ottime qualità individuali ed è anche un ragazzo con discrete prospettive. Machin è un equatoguineano che da giovanissimo ha girato molto, vestendo per quattro anni anche la maglia della primavera del Barcellona. La Roma lo ha prelevato dal Malaga nell'estate del 2015. Sarà interessante vedere se il boemo gli darà la possibilità di giocare con continuità.

