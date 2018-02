NAPOLI, CASO POLITANO / Calciomercato, Carnevali: hanno fatto di tutto per prenderlo. E Callejon...

Napoli, caso Politano: l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ringrazia gli azzurri per aver fatto di tutto in questa trattativa. José Maria Callejon però minimizza.

01 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Napoli, caso Politano - La Presse

Il passaggio di Matteo Politano al Napoli è sfumato all'ultimo, il calciatore alla fine è rimasto al Sassuolo dove continuerà a giocare almeno fino alla fine della stagione. Il club è sembrato un po' teso ieri quando la situazione sembrava decollare, ma poi è stata interrotta dal gong della chiusura delle trattative. Dall'interno dello spogliatoio però c'è chi come José Maria Callejon minimizza, anche se l'arrivo di Matteo Politano sarebbe servito proprio per far rifiatare lui. Lo spagnolo ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, sottolineando: "Matteo Politano? Il calciomercato è così, i nomi vanno e vengono in questo mese. Non è arrivato, ma noi siamo una squadra forte e lo restiamo comunque. Ci crediamo nello Scudetto, manca poco ma ora viene la parte difficile. Ora tutte le squadre giocano per i propri obiettivi proprio come noi". Staremo a vedere se il mancato arrivo di Matteo Politano sarà o meno un rimpianto per il Napoli.

L'AD DEL SASSUOLO CARNEVALI RINGRAZIA GLI AZZURRI

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha inizialmente chiuso le porte a qualsiasi acquirente per Matteo Politano, ma quando ha capito che il Napoli faceva sul serio ha ascoltato la società e stava per cedere il ragazzo agli azzurri. Carnevali ha parlato in conferenza stampa durante la presentazione di Kouma Babacar, scambiato con la Fiorentina dove è andato a giocare Diego Falcinelli. C'è stato tempo per chiarire la questione Politano: "Mi sento di ringraziare il Napoli perché ha mostrato interesse per il giocatore non dalle 22.00 di ieri sera ma da molti giorni. E' importante sapere che ci sono calciatori ambiti da altre società, il Napoli ha provato a fare di tutto per prenderlo. Noi non lo cediamo facilmente a gennaio. Mi ricordo quanto accadde con Simone Zaza che la Juventus voleva a tutti i costi e che noi abbiamo preferito tenere. Con Matteo Politano c'era però la volontà del ragazzo e volevamo capire se c'erano opportunità per noi non sotto l'aspetto economico, ma tecnico". Sicuramente una situazione particolare che ha aperto un caso per le motivazioni che hanno fatto saltare l'affare.

