Roma, Monchi / Il ds spagnolo: i giallorossi hanno deciso di non cedere Dzeko, mega offerta per El Shaarawy

Roma, Monchi: il direttore sportivo spagnolo ha sottolineato come sia stata la squadra giallorossa a rifiutare l'offerta del Chelsea per Edin Dzeko e non il calciatore bosniaco.

01 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Roma, Monchi - La Presse

Il direttore sportivo della Roma Monchi ha parlato anche Stephan El Shaarawy, che nella sessione di calciomercato di gennaio è stato cercato da diverse squadre importanti tra cui il Napoli alla ricerca di un attaccante esterno. A Sky Sport, come riportato da Angelo Mangiante. Monchi ha sottolineato che i giallorossi avevano ricevuto per il ragazzo ex Milan un'offerta davvero molto importante a livello economico a due giorni dalla chiusura delle trattative. Non ha però rivelato quale sia stata la squadra a presentare l'offerta per il ragazzo. Una situazione un po' particolare che ha visto coinvolto uno dei calciatori più in forma della rosa giallorossa. Alla fine la Roma però ha deciso di non privarsi di un ragazzo importante che ha dimostrato di tenere molto alla maglia e che quando è stato chiamato in causa ha provato sempre e comunque a fare la differenza.

L'AFFARE EDIN DZEKO

Il calciomercato di gennaio della Roma è stato condizionato in gran parte dalle voci che volevano Edin Dzeko al Chelsea. Da questo sono arrivate anche tantissime polemiche con il calciatore che però alla fine è rimasto in giallorosso un po' a sorpresa perché sembrava tutto fatto. Il direttore sportivo spagnolo Monchi ha parlato ai microfoni di Sky Sport, sottolineando che è stata la Roma a decidere di non cedere Edin Dzeko e non il calciatore a dire di no alla proposta messa sul piatto della bilancia dalla squadra blues come in molti avevano ipotizzato. Dzeko a sua volta ha commentato a Klix.ba, spiegando: "E' vero che ci sono state trattative tra me e il Chelsea. Questo è tutto quello che posso dire. Ci sono state delle speculazioni, falsità e affermazioni ridicole. Sono lusingato dell'interesse del Chelsea che è una squadra che apprezzo molto. Tuttavia sono state raccontate troppe storie sulla mia partenza dalla Roma che è diventata casa mia e una parte indelebile della mia vita. Fin dal primo giorno qui sono stato accettato e sono felice di essere rimasto".

