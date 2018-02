SARRI CHIEDE SCUSA A GIACCHERINI / L'agente svela un sms dell'allenatore del Napoli a Giak e su Younes...

Sarri chiede scusa a Giaccherini, il tecnico del Napoli avrebbe mandato un sms al calciatore ora al Chievo Verona rimproverandosi di averlo fatto giocare poco nella sua avventura in azzurro.

C'è un grande mistero attorno al nome di Amin Younes che era a un passo dal vestire la maglia del Napoli, ma che poi è tornato all'Ajax nonostante il contratto in scadenza a giugno. C'è chi è convinto che l'affare si farà nella prossima sessione di calciomercato, mentre chi è pronto a giurare che il calciatore non sia rimasto soddisfatto di qualcosa. A Radio Marte Furio Valcareggi ha sottolineato: "Ho notizie su Younes. Mi dicono che ha visto il centro sportivo, il San Paolo e la città di Napoli e non gli è piaciuto niente. Per questo se nè andata. Ditemi se è andata così che colpa ha il Napoli se un calciatore ha una testa così". E' arrivata subito la smentita però con l'avvocato Mario De Rossi che a Radio Crc ha sottolineato: "Deluso da Napoli? Tutto falso, arriverà a giugno. Ci sono delle dinamiche variabili che sfuggono al controllo. Il ragazzo ha avuto problemi familiari e ha chiesto di posticipare tutto a giugno".

LE SCUSE A GIACCHERINI

Emanuele Giaccherini alla fine è stato ceduto al Chievo Verona nonostante nella sessione di calciomercato di gennaio a Napoli non sia arrivato il tanto atteso attaccante esterno. Il suo agente, Furio Valcareggi, ha raccontato un particolare davvero molto singolare. A Radio Marte spiega: "C'è stato uno scambio di sms veramente molto carino e tenero tra Maurizio Sarri ed Emanuele Giaccherini. Il ragazzo ha scritto al tecnico, ringraziandolo del periodo passato insieme e augurandogli il meglio. Tra l'altro ha voluto sottolineare che non si sono capiti, ma potrebbero rincrociarsi professionalmente parlando. Sarri ha risposto che forse era colpa sua e doveva dargli più spazio. Ha poi chiuso sottolineando che Emanuele Giaccherini è un grande uomo". Parole importanti che sicuramente faranno piacere al calciatore che ora al Chievo Verona avrà la possibilità di tornare a giocare con continuità.

