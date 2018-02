PALETTA E SIQUEIRA AL NAPOLI/ Sul calciomercato degli svincolati per sostituire l'infortunato Ghoulam

Paletta e Siqueira al Napoli, sul calciomercato degli svincolati la squadra di Maurizio Sarri è pronta a intervenire per andare a sostituire l'infortunato Faouzi Ghoulam in difesa.

12 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Paletta e Siqueira al Napoli, Maurizio Sarri - La Presse

E' stato lo stesso Maurizio Sarri a sottolineare come al Napoli possa servire intervenire sul calciomercato degli svincolati dopo l'infortunio di Faouzi Ghoulam. Pare che siano due i nomi sui quali si starebbe concentrando il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli e cioè il terzino sinistro Siqueira e il centrale Gabriel Paletta. Entrambi conoscono molto bene il campionato italiano dove hanno giocato. Siqueira alcune stagioni fa fu veramente vicino dal vestire la maglia della Juventus che poi virò su Alex Sandro all'epoca calciatore del Porto. Negli ultimi anni ha giocato all'Atletico Madrid, nel nostro paese ha invece vestito la maglia dell'Udinese. Gabriel Paletta invece viene da una stagione passata in panchina col Milan dopo la proficua esperienza all'Atalanta. Sicuramente il Napoli potrebbe impreziosire la sua rosa di due giocatori di indubbio valore.

EMERGENZA IN DIFESA

Il Napoli è in emergenza in difesa visto il nuovo grave infortunio in cui è incappato Faouzi Ghoulam dopo che sembrava completamente recuperato. Operato a novembre per la rottura del legamento crociato anteriore l'algerino era praticamente pronto e si è fratturato la rotula in allenamento. Un duro stop che lascia un buco soprattutto a sinistra in difesa dove al momento l'unico terzino di ruolo in rosa è Mario Rui. Sulla corsia mancina a volte si è adattato Elseid Hysaj con lo schieramento a destra di Christian Maggio. Al centro ora si è fermato anche Raul Albiol che però non ha niente di serio. Va ricordato però che nel calciomercato di gennaio è stato ceduto in prestito Nikola Maksimovic con Maurizio Sarri che ora sembra pronto a chiedere un sacrificio alla società pronta a pescare nel calciomercato degli svincolati per allungare la rosa e non farsi trovare impreparati verso un finale di stagione che potrebbe essere storico.

© Riproduzione Riservata.