Diamanti-Perugia, c'è la firma!/ Contratto fino a giugno per il fantasista che raggiunge Roberto Breda!

Diamanti-Perugia, c'è la firma! Contratto fino a giugno per il fantasista che raggiunge la squadra allenata da Roberto Breda. Torna in cadetteria dove non gioca dal 2008/09.

16 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Alessandro Diamanti ha firmato con il Perugia, un contratto fino a giugno che ha permesso al calciatore di tornare a giocare dopo sei mesi di stop. L'ultima esperienza era arrivata infatti al Palermo lo scorso anno nella massima categoria. Non giocava in B dal 2008 quando vestiva la maglia del Livorno. Il compenso firmato con il Livorno è da considerarsi ''simbolico'' e inferiore a quanto gli era stato offerto dall'estero. La volontà di Alessandro Diamanti era però quella di rimanere in Italia il più vicino possibile alla sua famiglia. Piede sinistro magnifico e grandissima tecnica Diamanti darà una mano importante alla squadra di Roberto Breda che arrivato a stagione in corso per prendere il posto di Federico Giunti sta dimostrando di essere tecnico serio e preparato. Vedremo come lo utilizzerà Roberto Breda che ama giocare con un trequartista mobile come gli abbiamo visto fare molto spesso all'Entella.

LA CARRIERA DEL FANTASISTA DI PRATO

Alessandro Diamanti è nato a Prato il 2 maggio del 1983 e nella squadra della sua città è cresciuto. Dopo diversi prestiti ha giocato la sua prima stagione da titolare al Prato nel 2003/04, compiendo il grande salto verso il Livorno nel 2007. Nella stagione 2007/08 fa il salto di qualità nella sua carriera e ottiene il pass per la Serie A dalla C2 collezionando 26 presenze e segnando anche 4 reti. In quella successiva scende in Serie B, dove da quel momento non tornerà più. L'anno dopo infatti viene acquistato dal West Ham e disputa una grande stagione in Premier League con 27 gettoni collezionati e 7 reti. Il ritorno in Italia al Brescia è solo il viatico per vivere le sue stagioni migliori al Bologna. Dopo l'esperienza di un anno in Cina al Gunagzhou Evergrande torna in Italia alla Fiorentina per poi volare sei mesi al Watford. L'anno scorso ha giocato sei mesi a Palermo dopo un anno all'Atalanta.

