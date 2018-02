Calciomercato Inter/ News, Torreira: ora penso a cose più importanti della cessione (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: il centrocampista Lucas Torreira pensa solo al rettangolo verde di gioco e non alla possibile cessione dalla Sampdoria.

02 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Lucas Torreira - La Presse

Tra i nomi che sono stati accostati all'Inter nella sessione di calciomercato di gennaio c'è anche quello di Lucas Torreira della Sampdoria. Il centrocampista ha fatto passi da gigante, dimostrando di essere ragazzo dotato di grande tecnica e personalità. Il ragazzo ha parlato ad Antenna Blu del suo possibile addio, ribadendo quali sono al momento le sue priorità. Spiega: "Di calciomercato parleremo più avanti, ora ci sono cose molto più importanti di queste a cui pensare. Io sono un ragazzo che lavora per crescere con dei sogni e grandissimi obiettivi, ma adesso sono concentrato sulla Sampdoria e grato a questa maglia che mi ha dato davvero tantissimo". Torreira è nel mirino di calciomercato di diverse squadre e non solo italiane, i nerazzurri avranno l'obbligo di iniziare a parlare fin da subito con i blucerchiati per tentare di anticipare gli altri.

GLI AGENTI DI LAUTARO MARTINEZ A MILANO

La chiusura della sessione di calciomercato di gennaio non ferma l'Inter già proiettata sul futuro per andare ad acquistare talenti importanti per il futuro. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare che ieri pomeriggio nella sede dell'Inter ci siano stati gli agenti dell'attaccante del Racing Club Lautaro Martinez. Il direttore sportivo Piero Ausilio dovrà partire nei prossimi giorni in Argentina dove incontrerà i dirigenti del club sudamericano con i quali si dovrebbe chiudere l'affare sui quindici milioni di euro. Calciatore dotato di fisicità e tecnica può fare la differenza giocando palla rapidamente e saltando l'avversario grazie a una tecnica al di fuori della norma. Sarà molto importante però sbrigarsi perché su di lui ci sono da tempo anche altre squadre importanti. Staremo a vedere se l'Inter riuscirà ad anticipare tutti come sembra essere ormai in programma.

