Calciomercato Juventus/ News, Pistocchi: se il Sassuolo rifiuta 28 milioni per Politano... (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus/ News, Pistocchi: se il Sassuolo rifiuta 28 milioni per Politano...

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra bianconera: Maurizio Pistocchi fa un ragionamento su Matteo Politano che potrebbe interessare anche il club Campione d'Italia.

02 febbraio 2018

Calciomercato Juventus, Matteo Politano - La Presse

Continua a fare rumore il caso Matteo Politano che ha scosso l'ultima giornata di calciomercato. L'esterno d'attacco del Sassuolo sembrava a un passo dall'andare a giocare con la maglia del Napoli, ma poi tutto è saltato all'improvviso. Secondo il giornalista Maurizio Pistocchi potrebbe esserci dietro la Juventus. Questi ha parlato a Radio Punto Zero, sottolineando: "Per fare il calciomercato ci vogliono competenza e idee, poi bisogna saper gestire i rapporti. Si stupiscono della Juventus, ma da questo punto di vista loro lavorano meglio di tutti. Comprano tanti giovani a prezzi giusti, rafforzando le intese con i vari club. Ecco perché poi società amiche non cedono calciatori alle dirette rivali. Il calciomercato si fa da sempre così e non è illegale. Se il Napoli ha chiuso il trasferimento di Matteo Politano alle 21.50 vuol dire che ha lavorato bene. Quando una squadra come il Sassuolo rifiuta 28 milioni per un calciatore vuol dire che l'ha già venduto a qualcun altro". Che la Juventus davvero abbia già messo le mani sull'esterno d'attacco?

DI CAMPLI: SPERO CHE ORSOLINI GIOCHI AL BOLOGNA

Nel calciomercato di gennaio la Juventus ha condotto un'operazione davvero molto importante, spostando Riccardo Orsolini dall'Atalanta al Bologna. Il calciatore era stato acquistato dai bianconeri per una cifra importante dall'Ascoli. In estate poi il club Campione d'Italia aveva deciso di cederlo in prestito biennale all'Atalanta come era accaduto in precedenza anche a Leonardo Spinazzola. D'accordo con la Dea poi il calciatore è stato girato ai felsinei dove si spera possa trovare continuità. Stessa cosa che si augura l'agente del ragazzo Donato Di Campli. Questi ha parlato a Sky Sport, sottolineando: "Non dò delle colpe all'Atalanta e a Gian Piero Gasperini, una grande società. Peccato però che Riccardo Orsolini non abbia trovato spazio. Speriamo che a Bologna sia l'inizio di una bella avventura". L'infortunio di Simone Verdi sicuramente faciliterà subito le cose con Orsolini che avrà la possibilità di esprimere le sue qualità.

