Calciomercato Milan/ News, Ronaldo vuole Bonucci al Real Madrid (Ultime notizie)

Calciomercato Milan news, ultime notizie legate alla squadra rossonera: Cristiano Ronaldo starebbe spingendo la dirigenza del Real Madrid a puntare il difensore centrale Leonardo Bonucci.

02 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Leonardo Bonucci - La Presse

Il Milan è sempre al centro del dibattito quando si parla di calciomercato. Secondo quanto riportato da Diario Gol pare che Cristiano Ronaldo stia stuzzicando la dirigenza del Real Madrid a puntare un calciatore proprio del Milan. Nel mirino sarebbe finito Leonardo Bonucci che sente la grande responsabilità della fascia di capitano in rossonero, ma è tentato di tornare a giocare ad altissimi livelli in Champions League cosa che difficilmente farà a Milano anche nella prossima stagione. Cristiano Ronaldo avrebbe stilato una lista di giocatori da prendere per farlo rimanere ancora coi blancos in vista della prossima stagione. Nel mirino c'è David de Gea portiere del Manchester United, Guedes del Paris Saint German che è in prestito al Valencia e due tra i centrali Marquinhos, David Alaba e appunto Leonardo Bonucci. Staremo a vedere la decisione che prenderà la squadra meneghina.

DUE GIOVANISSIMI RINNOVANO

Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, ha dimostrato di agire sul calciomercato anche verso giocatori molto giovani e utili per il futuro. E' così che nel primo giorno dopo la chiusura della sessione di riparazione di gennaio sono arrivati due rinnovi ufficiali. Marco Brescianini ha prolungato il suo accordo fino al 2021 mentre Tommaso Pobega fino al 2022. Il primo è un centrocampista nativo di Calcinate classe 2000 che gioca da play basso in mezzo al campo. Il secondo invece è un classe 1999 più adatto a fare l'interno e con anche grande fisicità. Grazie ai suoi 188 centimetri infatti è in grado di fare la differenza anche di testa sia in fase difensiva che in quella offensiva. Due calciatori molto giovani sui quali il Milan punta e che andavano in scadenza a giugno, ma sono stati blindati in attesa di vedere le rispettive crescite.

