Calciomercato Napoli/ News, Marolda: il Bayern Monaco vuole Younes (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra azzurra: continua a far parlare di sé Amin Younes, ora spunta la voce che lo vorrebbe nel mirino del Bayern Monaco.

02 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Amin Younes - La Presse

Continua a far parlare di sé Amin Younes che doveva arrivare al Napoli nella sessione di calciomercato di gennaio, ma che alla fine è rimasto all'Ajax nonostante un cartellino in scadenza nel giugno prossimo. Ieri si è parlato della possibilità di vederlo arrivare comunque a giugno, ma c'è anche chi ha sostenuto che sbarcato in Campania il ragazzo non se la sia sentita di fare questo passo. Francesco Marolda, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Canale 21, sottolineando: "Dalla Germania mi raccontano che ci sarebbe una squadra prima in classifica nella Bundesliga interessata ad Amin Younes. Questa squadra avrebbe chiamato l'Ajax per dirgli di rinnovare il contratto al calciatore che poi l'avrebbe comprato. In questo modo i lancieri ci guadagnerebbero e anche il calciatore. Younes ha firmato un contratto preliminare col Napoli, ciò significherebbe aver firmato due accordi e questo sarebbe esposto ad una squalifica per qualche mese".

CORBO: SI FANNO AFFARI SOLO CON L'EMPOLI

C'è chi è stato piuttosto duro sul calciomercato del Napoli che nella sessione di riparazione ha fallito l'assalto prima a Simone Verdi e poi a Matteo Politano. Ne ha parlato a Radio Marte il giornalista di Repubblica Antonio Corbo che ha sottolineato: "Avrei voluto parlare di un bel calciomercato ed elogiare la società, ma questa è una sconfitta che fa male a tutti. A nessun tifoso fa piacere constatare l'incapacità della propria società sul calciomercato. Sono passati 150 giorni dall'infortunio di Arkadiusz Milik, il Napoli ha passato tutto questo tempo ad inseguire gli aquiloni. Nella società c'è qualcosa che non va anche a livello di figure. Cristiano Giuntoli quanto vale? Visto che non ha la firma e nemmeno l'autorizzazione a parlare. Il Napoli a fine stagione rischia di perdere pezzi molto importanti. La verità è che la società da quando è andato via Rafa Benitez sta dimostrando incapace sul calciomercato, mica si possono fare affari solo con l'Empoli". Parole importanti che di certo regalano insicurezza all'ambiente che ora deve tornare ad essere concentrato solo sul rettangolo verde di gioco.

© Riproduzione Riservata.