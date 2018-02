Calciomercato Roma/ News, rifiutati 20 milioni per El Shaarawy (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra giallorossa: sono stati rifiutati venti milioni di euro per l'esterno d'attacco Stephan El Shaarawy dal Napoli e dal Siviglia.

02 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Stephan El Shaarawy - La Presse

Monchi ha parlato di una grande offerta rifiutata dalla Roma a due giorni dalla fine della sessione di calciomercato per Stephan El Shaarawy. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it pare che sul calciatore ci fosse il forte interesse del Napoli e del Siviglia, pronti a mettere sul piatto venti milioni di euro con un ingaggio da tre netti al Faraone. La Roma considera però El Shaarawy un calciatore di grandissimo spessore e che è fondamentale per Eusebio Di Francesco. Al momento è ancora molto presto per capire cosa potrà accadere alla fine di questa stagione calcistica e se il ragazzo possa tornare ad essere un nome d'attualità per la prossima sessione di calciomercato estiva. Di certo El Shaarawy ha voglia di imporsi con la maglia giallorossa per cercare di far uscire la squadra da un momento molto complicato grazie ai suoi gol e agli assist che può mettere a Edin Dzeko e gli altri compagni di squadra.

NEL MIRINO MALACIA DEL FEYENOORD

Il calciomercato è chiuso, ma non si fermano le voci che si rincorrono per il futuro. La Roma infatti ha messo nel mirino Tyrell Malacia come riportato dal De Telegraaf. Il terzino del Feyenoord è stato messo nel mirino dal club capitolino con Monchi che lo avrebbe mandato a seguire da vicino diverse volte. Bisogna stare attenti però perché sul calciatore in questione ci sono ben cinque squadre della Bundesliga più la Fiorentina. Malacia è nato a Rotterdam il 17 agosto del 1999 ed è cresciuto nel Feyenoord dove finalmente in questa stagione ha fatto il debutto tra i professionisti. Giocatore dotato di grande corsa e qualità è un terzino sinistro che in futuro potrebbe prendere il posto che si aspettava sarebbe toccato ad Emerson Palmieri dopo il ritiro dell'oggi titolarissimo Aleksander Kolarov. Non sarà facile però perché il Feyenoord ha fiutato l'affare e potrebbe far scatenare un'asta.

