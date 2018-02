DE VRIJ ALL'INTER?/ Non rinnova con la Lazio, Inzaghi: “Darà sempre il 100%”

De Vrij all'Inter? Non rinnova con la Lazio: pronto a firmare per 5 anni a 4 milioni a stagione. Sul centrale c'erano anche la Juventus e altri diversi club inglesi pronti a rilanciare.

20 febbraio 2018 - agg. 20 febbraio 2018, 14.14 Matteo Fantozzi

De Vrij all'Inter? La Presse

Stefan De Vrij alla fine non rinnoverà con la Lazio. Dopo mesi di trattative per fargli rinnovare il contratto in scadenza a giugno, il centrale di difesa della nazionale olandese ha deciso di non prolungare il proprio accordo e di svincolarsi quindi a fine stagione a costo zero. Una notizia che è stata commentata anche dal tecnico dei biancocelesti, Simone Inzaghi, che ha ammesso: «Abbiamo saputo ieri di De Vrij. Mi dispiace perché è un grandissimo giocatore, ma ha fatto un'altra scelta. Ora gli chiedo di aiutarci fino a fine stagione. Giovedì toccherà ancora a lui e sono sicuro che darà sempre il 100% perché è un ragazzo di spessore. Lui è combattuto, sta scegliendo, la società gli ha fatto una bellissima proposta e ha tentennato perché è innamorato di Roma e della Lazio. Ma il direttore è stato chiaro: a meno di clamorose sorprese, andrà via. Io, però, gli chiedo di continuare così fino alla fine». Tare non ha spiegato il motivo della rottura, ma è plausibile pensare che dietro tale scelta vi siano delle alte commissioni richieste dall’entourage dello stesso giocatore, che voleva svariati milioni di euro per l’operazione, e soprattutto, una percentuale sulla clausola rescissoria in caso di cessione del difensore. Ora si apre la caccia al giocatore, e l’Inter è a tutt’oggi la squadra in pole position, ma occhio anche a Juventus e Napoli, altre due squadre a cui un centrale di difesa potrebbe fare più che comodo. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DE VRIJ NON RINNOVA

Secondo quanto riportato da La Repubblica pare che Stefan de Vrij sia pronto a firmare un accordo di cinque anni da quattro milioni a stagione con l'Inter di Luciano Spalletti. Il difensore centrale della Lazio lascerà i biancocelesti alla fine di questa stagione ed è pronto a salire quindi di livello. Non si può però escludere che ci siano anche altre opportunità per il ragazzo che potrebbe cambiare decisione. Su di lui c'è da tempo infatti la Juventus oltre anche diversi club inglesi che premiano la sua fisicità e la grande tecnica. Stefan de Vrij è nato a Ouderkerk aan den IJssel il 5 febbraio del 1992 ed è arrivato alla Lazio nel 2014. Giocatore arcigno e dotato di grande tecnica è sicuramente un grandissimo colpo soprattutto perché arriva praticamente a parametro zero. Sarà il calciatore a decidere il suo futuro e al momento la pista Inter sembra davvero la più praticabile rispetto alle altre.

LA CONFERMA DI IGLI TARE

La Lazio sembrava davvero a un passo da far firmare il rinnovo al difensore centrale Stefan de Vrij. Il calciatore olandese però non rinnoverà e sembra vicino dal firmare a parametro zero con l'Inter di Luciano Spalletti. Prima della gara contro l'Hellas Verona ha parlato il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare, spiegando a Premium Sport: "La Lazio ritira qui la proposta fatta a Stefan de Vrij per dei motivi che diremo più avanti. Dopo dei mesi di trattativa c'è anche un limite. Il ragazzo è stato un professionista eccezionale che ha dato tanto alla Lazio. Lo ringrazieremo per quello che ha dato e fatto, ma a fine stagione le nostre strade si divideranno. Non è il momento di dire i motivi, ma dovevamo dare subito una risposta. E' meglio guardare avanto, la Lazio è cresciuta tanto in questi anni e continuerà a farlo. L'unica cosa che non manca in questo mondo sono i giocatori". Stefan de Vrij quindi è già da ora libero di trattare con altre squadre per firmare un accordo a partire da luglio.

