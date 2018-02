MILIC AL NAPOLI/ Calciomercato, De Laurentiis ha chiuso l'affare: già in corso le visite mediche?

Milic al Napoli, Calciomercato: Aurelio De Laurentiis ha chiuso l'affare. La firma del terzino sinistro su un contratto fino a giugno prossimo può arrivare già nel pomeriggio di oggi.

20 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Milic al Napoli, Calciomercato - La Presse

Dopo le voci che sono circolate su Siqueira il Napoli ha deciso di metterci una pezza a sinistra con un acquisto sul calciomercato degli svincolati. Gli azzurri hanno acquistato il terzino Hrvoje Milic che sostituirà Faouzi Ghoulam. L'algerino si è infatti infortunato un'altra volta con la rottura della rotula. Secondo quanto riportato dalla Rai Milic firmerà un accordo già questo pomeriggio con Cristiano Giuntoli che ha superato la concorrenza di un importante club turco. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli invece pare addirittura che Milic sia già a Castel Volturno per svolgere la prima parte delle visite mediche e si dovrebbe aggregare con la società azzurra già da venerdì. Il calciatore sarebbe davvero entusiasta di tornare in Italia per lottare con il Napoli alla ricerca di uno Scudetto che manca davvero da troppo tempo a una piazza splendida come quella azzurra.

HRVOJE MILIC, LA CARRIERA DEL TERZINO

Andiamo a conoscere da più vicino il terzino sinistro Hrvoje Milic. Questi è nato a Osijek il 10 maggio del 1989 ed è cresciuto nella primavera della squadra della sua città. Ad appena diciassette anni viene acquistato dall'Hajduk Spalato che lo fa esordire nel calcio professionistico. Colleziona tre presenze che gli bastano per volare in Svezia al Djurgarden dove gioca una stagione da protagonista e viene acquistato dall'Istria 1961. Dopo due anni al Rostov torna all'Hajduk Spalato dove lo nota la Fiorentina. Paulo Sousa lo scorso anno lo fa giocare 17 partite col calciatore che in realtà non riesce a trovare troppa continuità. I viola decidono di cederlo all'Olympiakos con il club greco che gli regala pochissimo spazio e il calciatore che decide di comune accordo di rescindere il suo accordo. Dal 2013 ad oggi ha collezionato sei presenze con la maglia della nazionale croata. Vedremo se riuscirà a trovare spazio nel Napoli.

