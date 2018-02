Calciomercato Juventus / News, Howedes verso l'addio? (Ultime notizie)

Le ultime novità sul calciomercato della Juventus: Howedes si allontana dai bianconeri, difficile che venga esercitata l'opzione di acquisto. Lichtsteiner torna in lista champions.

Allegri (lapresse)

Benedikt Howedes è stato escluso dalla lista Champions League della Juventus. I problemi muscolari e gli infortuni hanno rallentato notevolmente l'inserimento del giocatore in questa stagione e secondo i colleghi di Sportmediaset tali intoppi potrebbero compromettere la trattativa con la Schalke 04. La Juventus, infatti, sarebbe tutt'altro che convinta nell'esercitare l'opzione d'acquisto coi tedeschi, attualmente fissata attorno ai tredici milioni di euro. Beppe Marotta e Paratici d'altronde non sono soddisfatti di Howedes, ma sperano che il tedesco possa apportare il suo contributo da qui a fine stagione. Del suo futuro, in ogni caso, se ne riparlerà a giugno. Al momento appaiono al ribasso le quotazioni di una sua permanenza in bianconero.

La Juventus riparte da Stephan Lichtsteiner

Stephan Lichtsteiner si riprende la Juventus, con il piglio di chi desidera tornare ad essere importante per la propria squadra. Ora e in futuro, il difensore dei bianconeri è tornato in lista Champions e ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni di Sport Mediaset: "Sono contento, perché ho lavorato tanto e non ho mai mollato. Ad inizio stagione sapevo che il mister avrebbe dovuto fare una scelta ed era consapevole del fatto che io sarei stato capace di gestire la situazione alla grande, così come era avvenuto l'anno scorso". Nessun problema dunque con il mister: "Con lui ho un ottimo rapporto e non c'è mai stato alcun problema. Tottenham". Lichtsteiner dice di non essere interessato a traguardi personali, il suo vero obiettivo e aiutare la squadra: "L'importante è che la Juve vinca e porti a casa i titoli, proseguendo la strada vincente di questi sei anni". Infine un parere sul calciomercato bianconero: "La squadra ha grande qualità ed una rosa ampia con tanti giocatori forti anche in panchina. Quando si fa male qualcuno, c'è sempre un compagno pronto a sostituirlo ed offrire ottime prestazioni: questo è uno dei nostri punti di forza".

© Riproduzione Riservata.