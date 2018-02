Calciomercato Milan / News, Edin Dzeko per il dopo Kalinic? (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: la dirigenza dei meneghini pensa all'attaccante della Roma per la prossima stagione.

Gattuso (lapresse)

Il mancato trasferimento in Inghilterra di Edin Dzeko non ha placato i rumors di mercato sul futuro del giocatore. L'attaccante della Roma, infatti, è stato accostato con insistenza al Milan in queste ultime ore, in ottica del prossimo mercato estivo che potrebbe vedere il Diavolo fiondarsi sul bosniaco. I quotidiani sportivi continuano ad ipotizzare una trattativa col Milan, alla ricerca di un calciatore esperto e di rendimento per la nuova stagione. Tuttosport, inoltre, sottolinea le condizioni favorevoli che i rossoneri troverebbero nel mercato di giugno. Se ora il valore del giocatore si attesta attorno ai venti - venticinque milioni di euro, in estate sarà sicuramente più basso, anche se il contratto con la Roma scadrà tra due anni. Edin Dzeko potrebbe essere sul serio l'uomo giusto per rilanciare l'attacco del Milan?

Il retroscena di mercato svelato da Kondogbia

Ricordate Kondogbia? Il centrocampista francese, ex Inter, ha svelato un curioso retroscena dal passato, riguardante un derby di calciomercato tra i nerazzurri e il Milan: “Non si erano mai viste Inter e Milan farsi battaglia per lo stesso giocatore straniero. Entrambi i club sono venuti a casa mia a Montecarlo per farmi firmare. Erano convinti che con me potevano vincere lo scudetto". Un passato ormai lontano, Kondogbia non ha mai lasciato veramente il segno a Milano: "Avrei dovuto capire che il mio acquisto avrebbe generato grandi attese. Ero il terzo calciatore più caro di sempre della storia dell’Inter, dopo Vieri e Crespo. Sono costato più di Ronaldo”. Il centrocampista, adesso in Spagna, sta raccogliendo consensi sul rettangolo verde. Reduce da una stagione positiva, un profilo come il suo potrebbe fare davvero comodo a questo Milan.

