Calciomercato Napoli/ News, nel mirino Daniele Rugani della Juventus (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra azzurra: spunta in difesa Daniele Rugani che Maurizio Sarri ha valorizzato all'Empoli e che alla Juventus non gioca.

03 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Daniele Rugani - La Presse

Il Napoli punta Daniele Rugani in vista della prossima stagione come riporta Calciomercato.com. Il calciatore non gioca a Torino con la Juventus e su di lui c'è il forte pressing anche dell'Arsenal di Arsene Wenger che ha provato a prenderlo già nella sessione di calciomercato di gennaio appena conclusa. Maurizio Sarri conosce molto bene Rugani che ha lanciato in Serie A con la maglia dell'Empoli e ha di fatto lanciato ad altissimi livelli. Dal canto suo Daniele Rugani sarebbe felice di andare a giocare con continuità dopo aver riconquistato la maglia della Juventus grazie ad ottime prestazioni in Toscana. Di certo gli affari tra Napoli e Juventus non sono facili e i bianconeri se dovessero decidere di andare a cedere il calciatore preferirebbero magari lasciarlo andare a giocare in Premier League con la maglia dei Gunners per non ritrovarselo domenica contro domenica da avversario in Serie A.

È FATTA PER YOUNES

Continua a tenere banco il mistero legato al futuro di Amin Younes. Nell'ultimo giorno della sessione di calciomercato di gennaio il ragazzo era stato davvero molto vicino al Napoli, tanto che era arrivato nel capoluogo campano per le visite mediche prima di un clamoroso dietrofront. C'è chi ha ipotizzato un rinvio per problemi famigliari e chi invece ha sottolineato come il calciatore avesse rifiutato il Napoli dopo aver visto quello che lo attendeva da vicino. L'ultima ipotesi poi era stata quella di un inserimento prepotente del Bayern Monaco. Ne ha parlato Ciro Venerato, esperto di calciomercato della Rai, sottolineando che il contratto di Younes al Napoli è stato ormai depositato e ci sono delle conferme che arrivano direttamente dal club azzurro. Sul calciatore è vero ci sia stato il pressing importante del Bayern Monaco, ma i tedeschi sono arrivati troppo tardi beffati sul tempo dalla squadra di Aurelio De Laurentiis.

