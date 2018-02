Calciomercato Roma / News, Allison è il re del mercato: l'asta è aperta! (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: la formazione capitolina si gode la permanenza di Edin Dzeko, il bosniaco è ormai una certezza.

Dzeko (lapresse)

L'attaccante della Roma, Edin Dzeko, ha parlato delle trattative di calciomercato che lo hanno coinvolto a gennaio al portale bosniaco Klix.ba: "Si, ci sono stati dei contatti, ma questo è tutto quello che posso dire al riguardo. Ci sono stati rumors e speculazioni, e anche alcune affermazioni piuttosto comiche. Mi sono sentito onorato dell'interesse da parte del Chelsea, perché è un club che rispetto molto, ma nonostante tutte le notizie uscite sui media, io sono ancora qua". Edin Dzeko minimizza ogni rumor e ribadisce con convinzione la sua gioia per essere rimasto nella capitale: "Sono felice di restare alla Roma, perché è diventata casa mia e una parte molto importante della mia vita. La Roma è la mia famiglia e sono contento di continuare a giocare per questo club". Il futuro è in salita per la Roma, ma Dzeko non pone limiti ai sogni: "Ci sono molte sfide da affrontare e faremo del nostro meglio per raggiungere i nostri obiettivi. Sarà difficile, ma non ci arrenderemo".

NON SI PLACANO I RUMORS SU ALLISON

Il portiere brasiliano della Roma, Allison, reduce da una metà di stagione esaltante dal punto di vista del rendimento, ha inevitabilmente attratto l'interesse delle grandi squadre europee. Oltre al Paris Saint Germain e al Bayern Monaco, infatti, si è aggiunto il corteggiamento del Real Madrid. Secondo quanto rivelano i colleghi di mundodeportivo.com, i Blancos sono intenzionati a cambiare portiere per la prossima stagione e hanno messo nel mirino l'estremo difensore della Roma. Nei radar degli spagnoli, in realtà, ci sarebbe anche Donnarumma, oltre ad Oblak, De Gea e Courtois. Allison, in ogni caso, è considerato la prima scelta.

© Riproduzione Riservata.